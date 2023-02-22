10:37 22.02.2023 (обновлено: 10:38 22.02.2023)
"Роскосмос" сравнил разгерметизированный "Союз" с терпящим бедствие судном
"Роскосмос" сравнил разгерметизированный "Союз" с терпящим бедствие кораблем в море
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ситуация с разгерметизацией системы охлаждения "Союз МС-22" на МКС сравнима с терпящим бедствие в море кораблем, которому на помощь бросаются все оказавшиеся рядом суда, считает исполнительный директор по пилотируемым программам "Роскосмоса" Сергей Крикалев.
"В таких сложных условиях, как условия космического полета, или, может быть, некий аналог, более понятный людям на Земле – когда какой-то корабль попадает в беду, попадает в шторм и сигнализирует сигнал SOS, все ближайшие корабли спешат на помощь, сначала чтобы помочь людям, а потом уже разбираться, кто, что, какая страна и так далее", - сказал Крикалев в видеоролике, распространенном госкорпорацией.
По его словам, все участники проекта МКС подстраховывают друг друга, а проблемы на каком-то из ее сегментов случались уже не раз. Но в такие моменты партнеры всегда "подставляли плечо друг другу", чтобы станция продолжала работать.
Разгерметизация системы охлаждения "Союза МС-22" произошла 15 декабря 2022 года после попадания микрометеорита. Экипаж из-за рисков решили вернуть на следующем корабле - "Союзе МС-23". Корабль собирались отправить к станции в беспилотном режиме раньше, чем планировалось до этого – не 16 марта, а 20 февраля.
Однако 11 февраля 2023 года аналогичная ситуация произошла с еще одним кораблем – грузовиком "Прогресс МС-21". Старт "Союза" решили отложить до выяснения причин. "Прогресс" отстыковали 18 февраля и затопили 19 февраля, космонавты дополнительно сфотографировали его, а в "Роскосмосе" пришли к выводу, что он также был поврежден в результате внешнего воздействия.
Сейчас старт "Союза МС-23" намечен на 24 февраля. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также американский астронавт Фрэнк Рубио вернутся на нем на Землю в сентябре этого года.