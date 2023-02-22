https://ria.ru/20230222/kontsert-1853742054.html
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт - РИА Новости, 22.02.2023
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:51
2023-02-22T14:51
2023-02-22T19:32
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил корреспондент РИА Новости.Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России. Снаружи организаторы развернули полевые кухни, где гостям раздают горячий чай, каши и сосиски.Перед началом мероприятия для собирающихся выступили российские и белорусские артисты.Как сообщал РИА Новости источник в парламенте, на мероприятии, предположительно, будет присутствовать до 200 тысяч человек.
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LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина
LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина
2023-02-22T14:51
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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:51 22.02.2023 (обновлено: 19:32 22.02.2023)
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт
На стадионе "Лужники" начался митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества