https://ria.ru/20230222/kontsert-1853742054.html

На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт

На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт - РИА Новости, 22.02.2023

На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт

На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:51

2023-02-22T14:51

2023-02-22T19:32

общество

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил корреспондент РИА Новости.Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России. Снаружи организаторы развернули полевые кухни, где гостям раздают горячий чай, каши и сосиски.Перед началом мероприятия для собирающихся выступили российские и белорусские артисты.Как сообщал РИА Новости источник в парламенте, на мероприятии, предположительно, будет присутствовать до 200 тысяч человек.

https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html

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LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина 2023-02-22T14:51 true PT94M51S

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общество, россия, дмитрий песков, владимир путин