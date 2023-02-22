Рейтинг@Mail.ru
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/kontsert-1853742054.html
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт - РИА Новости, 22.02.2023
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:51
2023-02-22T19:32
общество
россия
дмитрий песков
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853729389_0:203:3130:1963_1920x0_80_0_0_790b1ed390b8339402e2fbf453eea2c3.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил корреспондент РИА Новости.Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России. Снаружи организаторы развернули полевые кухни, где гостям раздают горячий чай, каши и сосиски.Перед началом мероприятия для собирающихся выступили российские и белорусские артисты.Как сообщал РИА Новости источник в парламенте, на мероприятии, предположительно, будет присутствовать до 200 тысяч человек.
https://ria.ru/20230222/zvezdy-1853247093.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина
LIVE: Митинг-концерт в "Лужниках" с участием Владимира Путина
2023-02-22T14:51
true
PT94M51S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853729389_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a78bee532cdc2ab2b8874f1e7da6d461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
14:51 22.02.2023 (обновлено: 19:32 22.02.2023)
 
На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт

На стадионе "Лужники" начался митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества

Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. На стадионе "Лужники" проходит митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, сообщил корреспондент РИА Новости.
Зрителям раздали пледы трех цветов и флаги России. Снаружи организаторы развернули полевые кухни, где гостям раздают горячий чай, каши и сосиски.
Перед началом мероприятия для собирающихся выступили российские и белорусские артисты.
Как сообщал РИА Новости источник в парламенте, на мероприятии, предположительно, будет присутствовать до 200 тысяч человек.
Митинг-концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 08:00Шоубиз
Не могут по-другому: все больше звезд поддерживают СВО
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала