https://ria.ru/20230222/konsulstvo-1853900756.html
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии - РИА Новости, 22.02.2023
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии
Генеральное консульство России в немецком Бонне в официальном заявлении осудило акт вандализма, при котором в ночь на среду учреждение было изрисовано... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:31
2023-02-22T23:31
2023-02-22T23:31
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Генеральное консульство России в немецком Бонне в официальном заявлении осудило акт вандализма, при котором в ночь на среду учреждение было изрисовано неизвестными. "Решительно осуждаем этот отвратительный акт вандализма. Основываясь на общепризнанных нормах международного права, требуем от властей государства пребывания принятия энергичных и эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному правонарушению", - сообщает генконсульство в своем официальном telegram-канале. По данным учреждения, краска была нанесена в ночь на среду. Генконсульство сопроводило своё заявление фотографиями, на которых видны нанесённые неизвестными красной краской символы "z" на внешней стороне ограды, информационном стенде и почтовом ящике учреждения.
https://ria.ru/20230218/germaniya-1852864803.html
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в мире, германия, бонн, россия
В мире, Германия, Бонн, Россия
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии
Неизвестные разрисовали генконсульство России в немецком Бонне