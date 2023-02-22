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Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии - РИА Новости, 22.02.2023
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Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии - РИА Новости, 22.02.2023
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии
Генеральное консульство России в немецком Бонне в официальном заявлении осудило акт вандализма, при котором в ночь на среду учреждение было изрисовано... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:31
2023-02-22T23:31
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Генеральное консульство России в немецком Бонне в официальном заявлении осудило акт вандализма, при котором в ночь на среду учреждение было изрисовано неизвестными. "Решительно осуждаем этот отвратительный акт вандализма. Основываясь на общепризнанных нормах международного права, требуем от властей государства пребывания принятия энергичных и эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному правонарушению", - сообщает генконсульство в своем официальном telegram-канале. По данным учреждения, краска была нанесена в ночь на среду. Генконсульство сопроводило своё заявление фотографиями, на которых видны нанесённые неизвестными красной краской символы "z" на внешней стороне ограды, информационном стенде и почтовом ящике учреждения.
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в мире, германия, бонн, россия
В мире, Германия, Бонн, Россия
23:31 22.02.2023
 
Неизвестные разрисовали генконсульство России в Германии

Неизвестные разрисовали генконсульство России в немецком Бонне

© Фото : Генеральное консульство РФ в ЛейпцигеЗдание Генерального консульства Российской Федерации в Германии
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : Генеральное консульство РФ в Лейпциге
Здание Генерального консульства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Генеральное консульство России в немецком Бонне в официальном заявлении осудило акт вандализма, при котором в ночь на среду учреждение было изрисовано неизвестными.
"Решительно осуждаем этот отвратительный акт вандализма. Основываясь на общепризнанных нормах международного права, требуем от властей государства пребывания принятия энергичных и эффективных мер по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к данному правонарушению", - сообщает генконсульство в своем официальном telegram-канале.
По данным учреждения, краска была нанесена в ночь на среду. Генконсульство сопроводило своё заявление фотографиями, на которых видны нанесённые неизвестными красной краской символы "z" на внешней стороне ограды, информационном стенде и почтовом ящике учреждения.
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