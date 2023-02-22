В Германии заявили, что Западу следует идти на компромисс с Россией
Экс-лидер Левой партии Германии Вагенкнехт: Западу следует идти на компромисс с Россией
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 22 фев - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию не исключил мирных переговоров, и Западу следовало бы идти на компромисс, заявила в среду депутат бундестага, экс-лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
"Это было военной речью. Но он (президент РФ Владимир Путин) не исключил переговоров. На украинской стороне на данный момент действует декрет, запрещающий переговоры. Западу не стоит перенимать эту позицию", - сказала она в интервью телеканалу ZDF.
Она напомнила, что в истории текущего конфликта были такие примеры успешного ведения переговоров, как зерновая сделка и обмен пленных.
"Даже посещение Байденом Киева – этому, по всей видимости, предшествовала договоренность с Москвой, где было определено, что в это время не будет производиться атак", - заявила она.
"Русские всегда критиковали, что Украина становится военным форпостом США. И в этом пункте стоит быть готовым к компромиссам", - подчеркнула политик.
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Ранее Вагенкнехт выступила соинициатором петиции к канцлеру Олафу Шольцу под названием "Манифест за мир", которая была опубликована 10 февраля на портале change.org и собрала на данный момент около 600 тысяч подписей. В петиции Шольца призвали остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры.
Вагенкнехт помимо подписания петиции призывает 25 февраля принять участие в митинге в поддержку инициативы в центре Берлина.
Ранее Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что Россия делала все возможное, чтобы решить проблему Донбасса мирными средствами, и вела переговоры. А обещания Запада относительно желания мира на Донбассе обернулись жесткой ложью, добавил он. Путин также заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора.
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