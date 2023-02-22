09:10 22.02.2023 (обновлено: 10:14 22.02.2023)
Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ
Слуцкий: международный комитет Госдумы поддержал приостановку участия России в ДСНВ
Мужчина в здании Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы — по международным делам и по обороне — рекомендовали принять законопроект о приостановке членства России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили их председатели Леонид Слуцкий и Андрей Картаполов.
В нижнюю палату Федерального собрания инициативу внес президент Владимир Путин. Следом документ сегодня рассмотрит Совфед.
Накануне Путин в послании Федеральному собранию сообщил о приостановке участия Москвы в совместном с Вашингтоном Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из соглашения. Глава государства отметил: прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.