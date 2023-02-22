https://ria.ru/20230222/komitet-1853606618.html

Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ

Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ

Профильные комитеты Госдумы — по международным делам и по обороне — рекомендовали принять законопроект о приостановке членства России в Договоре по сокращению... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:10

2023-02-22T09:10

2023-02-22T10:14

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

андрей картаполов

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы — по международным делам и по обороне — рекомендовали принять законопроект о приостановке членства России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили их председатели Леонид Слуцкий и Андрей Картаполов.В нижнюю палату Федерального собрания инициативу внес президент Владимир Путин. Следом документ сегодня рассмотрит Совфед.Накануне Путин в послании Федеральному собранию сообщил о приостановке участия Москвы в совместном с Вашингтоном Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из соглашения. Глава государства отметил: прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853593424.html

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Екатерина Зайцева

россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), андрей картаполов