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Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
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Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ
Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ
Профильные комитеты Госдумы — по международным делам и по обороне — рекомендовали принять законопроект о приостановке членства России в Договоре по сокращению... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:10
2023-02-22T10:14
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
андрей картаполов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы — по международным делам и по обороне — рекомендовали принять законопроект о приостановке членства России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили их председатели Леонид Слуцкий и Андрей Картаполов.В нижнюю палату Федерального собрания инициативу внес президент Владимир Путин. Следом документ сегодня рассмотрит Совфед.Накануне Путин в послании Федеральному собранию сообщил о приостановке участия Москвы в совместном с Вашингтоном Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из соглашения. Глава государства отметил: прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
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россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), андрей картаполов
Россия, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Андрей Картаполов
09:10 22.02.2023 (обновлено: 10:14 22.02.2023)
 
Профильные комитеты Госдумы поддержали приостановку участия России в ДСНВ

Слуцкий: международный комитет Госдумы поддержал приостановку участия России в ДСНВ

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМужчина в здании Государственной думы России
Мужчина в здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина в здании Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Профильные комитеты Госдумы — по международным делам и по обороне — рекомендовали принять законопроект о приостановке членства России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщили их председатели Леонид Слуцкий и Андрей Картаполов.
В нижнюю палату Федерального собрания инициативу внес президент Владимир Путин. Следом документ сегодня рассмотрит Совфед.
Накануне Путин в послании Федеральному собранию сообщил о приостановке участия Москвы в совместном с Вашингтоном Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что Россия не выходит из соглашения. Глава государства отметил: прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
ДСНВ — единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием. Его действие истекает в 2026 году. Москва и Вашингтон начали согласовывать параметры будущего соглашения об ограничении ядерных вооружений, но диалог прервался после начала военной спецоперации на Украине.
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РоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Андрей Картаполов
 
 
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