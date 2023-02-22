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В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.02.2023
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В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности
В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.02.2023
В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:04
2023-02-22T19:04
происшествия
волгоград
волгоградская область
жкх
россия
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ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщает в среду администрации Светлоярского района в своем телеграм-канале. По информации ведомства, в среду в рабочем поселке Светлый Яр было отключено водоснабжение для проведения ремонтных работ на канализационным самотечном коллекторе, где произошло обрушение на одном из участков. По данным администрации, коммунальная авария произошла еще в понедельник. "В целях организации работы по ликвидации аварии 22.02.2023 комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлоярского муниципального района принято решение об установлении на территории рабочего поселка Светлый Яр Светлоярского городского поселения режима повышенной готовности и создан оперативный штаб", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в настоящее время идет откачка канализационных стоков, после установки заглушки в трубе специалисты заменят обрушившейся участок. Работы будут вестись круглосуточно. По данным администрации, жителям поселка осуществляется подвоз воды. В Светлом Яре проживает более 11 тысяч человек.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, жкх, россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, ЖКХ, Россия
19:04 22.02.2023
 
В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности

В поселке Светлый Яр ввели режим повышенной готовности из-за аварии на коллекторе

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкКанализационный люк
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Канализационный люк. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщает в среду администрации Светлоярского района в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, в среду в рабочем поселке Светлый Яр было отключено водоснабжение для проведения ремонтных работ на канализационным самотечном коллекторе, где произошло обрушение на одном из участков. По данным администрации, коммунальная авария произошла еще в понедельник.
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"В целях организации работы по ликвидации аварии 22.02.2023 комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлоярского муниципального района принято решение об установлении на территории рабочего поселка Светлый Яр Светлоярского городского поселения режима повышенной готовности и создан оперативный штаб", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время идет откачка канализационных стоков, после установки заглушки в трубе специалисты заменят обрушившейся участок. Работы будут вестись круглосуточно. По данным администрации, жителям поселка осуществляется подвоз воды.
В Светлом Яре проживает более 11 тысяч человек.
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