https://ria.ru/20230222/kollektor-1853863377.html
В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности
В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.02.2023
В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:04
2023-02-22T19:04
2023-02-22T19:04
происшествия
волгоград
волгоградская область
жкх
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599426192_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_30ecf39d9d2c455e5ec59cda873dc890.jpg
ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщает в среду администрации Светлоярского района в своем телеграм-канале. По информации ведомства, в среду в рабочем поселке Светлый Яр было отключено водоснабжение для проведения ремонтных работ на канализационным самотечном коллекторе, где произошло обрушение на одном из участков. По данным администрации, коммунальная авария произошла еще в понедельник. "В целях организации работы по ликвидации аварии 22.02.2023 комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлоярского муниципального района принято решение об установлении на территории рабочего поселка Светлый Яр Светлоярского городского поселения режима повышенной готовности и создан оперативный штаб", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в настоящее время идет откачка канализационных стоков, после установки заглушки в трубе специалисты заменят обрушившейся участок. Работы будут вестись круглосуточно. По данным администрации, жителям поселка осуществляется подвоз воды. В Светлом Яре проживает более 11 тысяч человек.
https://ria.ru/20230217/led-1852744244.html
https://ria.ru/20230220/voda-1853228453.html
волгоград
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599426192_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_63960becc063ab7322e899c2d61e8a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, жкх, россия
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, ЖКХ, Россия
В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности
В поселке Светлый Яр ввели режим повышенной готовности из-за аварии на коллекторе
ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости.
Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщает в среду администрации Светлоярского района в своем телеграм-канале
.
По информации ведомства, в среду в рабочем поселке Светлый Яр было отключено водоснабжение для проведения ремонтных работ на канализационным самотечном коллекторе, где произошло обрушение на одном из участков. По данным администрации, коммунальная авария произошла еще в понедельник.
"В целях организации работы по ликвидации аварии 22.02.2023 комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлоярского муниципального района принято решение об установлении на территории рабочего поселка Светлый Яр Светлоярского городского поселения режима повышенной готовности и создан оперативный штаб", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в настоящее время идет откачка канализационных стоков, после установки заглушки в трубе специалисты заменят обрушившейся участок. Работы будут вестись круглосуточно. По данным администрации, жителям поселка осуществляется подвоз воды.
В Светлом Яре проживает более 11 тысяч человек.