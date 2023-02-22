https://ria.ru/20230222/kollektor-1853863377.html

В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности

В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 22.02.2023

В райцентре под Волгоградом ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:04

2023-02-22T19:04

2023-02-22T19:04

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ВОЛГОГРАД, 22 фев – РИА Новости. Режим повышенной готовности введен в поселке Светлый Яр Волгоградской области, где проживает свыше 11 тысяч человек, из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщает в среду администрации Светлоярского района в своем телеграм-канале. По информации ведомства, в среду в рабочем поселке Светлый Яр было отключено водоснабжение для проведения ремонтных работ на канализационным самотечном коллекторе, где произошло обрушение на одном из участков. По данным администрации, коммунальная авария произошла еще в понедельник. "В целях организации работы по ликвидации аварии 22.02.2023 комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Светлоярского муниципального района принято решение об установлении на территории рабочего поселка Светлый Яр Светлоярского городского поселения режима повышенной готовности и создан оперативный штаб", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в настоящее время идет откачка канализационных стоков, после установки заглушки в трубе специалисты заменят обрушившейся участок. Работы будут вестись круглосуточно. По данным администрации, жителям поселка осуществляется подвоз воды. В Светлом Яре проживает более 11 тысяч человек.

https://ria.ru/20230217/led-1852744244.html

https://ria.ru/20230220/voda-1853228453.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, волгоград, волгоградская область, жкх, россия