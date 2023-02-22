https://ria.ru/20230222/koka-1853670614.html

В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки

В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки - РИА Новости, 22.02.2023

В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки

В Самаре отменили концерт певицы Клавы Коки. Мероприятие должно было состояться 28 февраля в КРК "Метелица-С". РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:32

2023-02-22T18:32

2023-02-22T18:32

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Самаре отменили концерт певицы Клавы Коки. Мероприятие должно было состояться 28 февраля в КРК "Метелица-С". Кроме того, информация об отмене выступления артистки появилась на странице оператора Koncertsamara.ru. Также были закрыты продажи билетов на других сайтах . Однако исполнительница никак не прокомментировала случившееся. Она пожаловалась на усталость и призналась, что 21 февраля ее номер телефона опубликовали в Сети. В начале года исполнительница отправилась в тур по российским городам. Певица выступит 22 февраля в Орле. Ранее Елена Ванга отменила свои выступления в шести российских городах из-за проблем с голосом. Певица заболела ларингитом.

https://ria.ru/20230216/glyukoza-1852503950.html

самара

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

клава кока, самара, знаменитости, шоу-бизнес, звезды