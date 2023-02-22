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В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки - РИА Новости, 22.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230222/koka-1853670614.html
В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки
В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки - РИА Новости, 22.02.2023
В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки
В Самаре отменили концерт певицы Клавы Коки. Мероприятие должно было состояться 28 февраля в КРК "Метелица-С". РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:32
2023-02-22T18:32
шоубиз
клава кока
самара
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шоу-бизнес
звезды
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Самаре отменили концерт певицы Клавы Коки. Мероприятие должно было состояться 28 февраля в КРК "Метелица-С". Кроме того, информация об отмене выступления артистки появилась на странице оператора Koncertsamara.ru. Также были закрыты продажи билетов на других сайтах . Однако исполнительница никак не прокомментировала случившееся. Она пожаловалась на усталость и призналась, что 21 февраля ее номер телефона опубликовали в Сети. В начале года исполнительница отправилась в тур по российским городам. Певица выступит 22 февраля в Орле. Ранее Елена Ванга отменила свои выступления в шести российских городах из-за проблем с голосом. Певица заболела ларингитом.
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клава кока, самара, знаменитости, шоу-бизнес, звезды
Шоубиз, Клава Кока, Самара, Знаменитости, Шоу-бизнес, звезды
18:32 22.02.2023
 
В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки

В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки, намеченный на 28 февраля

© РИА Новости / Михаил Куравлев / Перейти в медиабанкЧествование ФК "Зенит" - чемпиона России по футболу
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© РИА Новости / Михаил Куравлев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Самаре отменили концерт певицы Клавы Коки. Мероприятие должно было состояться 28 февраля в КРК "Метелица-С".
"Уважаемые друзья! К большому сожалению, концерт Клавы Коки 28 февраля отменен по техническим причинам. Приносим свои извинения", – сообщили на странице мероприятия во "Вконтакте".
Кроме того, информация об отмене выступления артистки появилась на странице оператора Koncertsamara.ru. Также были закрыты продажи билетов на других сайтах .
© КонцертСамараСкриншот страницы сайта "КонцертСамара"
Скриншот страницы сайта КонцертСамара
© КонцертСамара
Скриншот страницы сайта "КонцертСамара"
Однако исполнительница никак не прокомментировала случившееся. Она пожаловалась на усталость и призналась, что 21 февраля ее номер телефона опубликовали в Сети.
"Ребят, я в шоке. Мой номер телефона опять слили. Им невозможно пользоваться. Благо, есть авиарежим. Я надеялась сегодня поспать хоть немного", – возмутилась Кока в своей соцсети.
В начале года исполнительница отправилась в тур по российским городам. Певица выступит 22 февраля в Орле.
Ранее Елена Ванга отменила свои выступления в шести российских городах из-за проблем с голосом. Певица заболела ларингитом.
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