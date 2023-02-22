В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки
В Самаре неожиданно отменили концерт Клавы Коки, намеченный на 28 февраля
© РИА Новости / Михаил Куравлев / Перейти в медиабанкЧествование ФК "Зенит" - чемпиона России по футболу
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Самаре отменили концерт певицы Клавы Коки. Мероприятие должно было состояться 28 февраля в КРК "Метелица-С".
"Уважаемые друзья! К большому сожалению, концерт Клавы Коки 28 февраля отменен по техническим причинам. Приносим свои извинения", – сообщили на странице мероприятия во "Вконтакте".
Кроме того, информация об отмене выступления артистки появилась на странице оператора Koncertsamara.ru. Также были закрыты продажи билетов на других сайтах .
Скриншот страницы сайта "КонцертСамара"
Однако исполнительница никак не прокомментировала случившееся. Она пожаловалась на усталость и призналась, что 21 февраля ее номер телефона опубликовали в Сети.
"Ребят, я в шоке. Мой номер телефона опять слили. Им невозможно пользоваться. Благо, есть авиарежим. Я надеялась сегодня поспать хоть немного", – возмутилась Кока в своей соцсети.
В начале года исполнительница отправилась в тур по российским городам. Певица выступит 22 февраля в Орле.
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