Рейтинг@Mail.ru
Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/knr-1853598716.html
Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности
Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности - РИА Новости, 22.02.2023
Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности
Япония и КНР в ходе открывшегося в Токио японо-китайского диалога по безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел выразили друг другу... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:53
2023-02-22T07:53
в мире
япония
китай
токио
ван и (политик)
есимаса хаяси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_0:386:2954:2048_1920x0_80_0_0_2411f94ed588123abc71769e6acdb660.jpg
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Япония и КНР в ходе открывшегося в Токио японо-китайского диалога по безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел выразили друг другу озабоченность в области безопасности. Так, замминистра иностранных дел Японии Сигэо Ямада передал китайской стороне беспокойство в связи с активизацией военной деятельности Китая в Восточно-Китайском море, в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай, в связи со взаимодействием КНР с Россией в военной сфере, а также по поводу разведывательных воздушных шаров, появлявшихся в небе над Японией. "Япония и Китай стоят перед многими проблемами и неразрешенными вопросами, прежде всего это заметно в сфере безопасности", - приводит слова японского замминистра агентство Киодо. Со своей стороны замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун отметил, что у его страны вызывают беспокойство принятые Японией в декабре прошлого года три ключевых документа по безопасности. "Вызывает серьезные опасения, что (Япония) сговаривается с силами за пределами региона, выражает негативные тенденции по поводу проблемы Тайваня", - сказал на встрече Сунь Вэйдун. Предыдущая встреча в рамках диалога по безопасности прошла четыре года назад в феврале 2019 года. Формат существует с 1993 года. О возобновлении диалога сообщил в Мюнхене по итогам встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на прошлой неделе министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. В ходе встречи стороны приветствовали проведение японо-китайского диалога по безопасности, переговоры между дипломатическими ведомствами, переговоры по японо-китайскому экономическому партнерству, и пришли к единому мнению продолжать контакты на различных уровнях, включая глав государств и министров иностранных дел.
https://ria.ru/20230111/yaponiya-1844033525.html
https://ria.ru/20230112/blinken-1844273234.html
япония
китай
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838908473_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_c9364a0977faaa50ebcf1b29c44ab708.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, китай, токио, ван и (политик), есимаса хаяси
В мире, Япония, Китай, Токио, Ван И (политик), Есимаса Хаяси
07:53 22.02.2023
 
Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности

Япония и КНР выразили друг другу озабоченность по различным аспектам в сфере безопасности

© РИА Новости / Николай Разуваев / Перейти в медиабанкФлаг Китая в центре Пекина
Флаг Китая в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая в центре Пекина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Япония и КНР в ходе открывшегося в Токио японо-китайского диалога по безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел выразили друг другу озабоченность в области безопасности.
Так, замминистра иностранных дел Японии Сигэо Ямада передал китайской стороне беспокойство в связи с активизацией военной деятельности Китая в Восточно-Китайском море, в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай, в связи со взаимодействием КНР с Россией в военной сфере, а также по поводу разведывательных воздушных шаров, появлявшихся в небе над Японией.
Токио - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 08:54
Япония заявила протест Китаю после приостановки выдачи виз
"Япония и Китай стоят перед многими проблемами и неразрешенными вопросами, прежде всего это заметно в сфере безопасности", - приводит слова японского замминистра агентство Киодо.
Со своей стороны замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун отметил, что у его страны вызывают беспокойство принятые Японией в декабре прошлого года три ключевых документа по безопасности.
"Вызывает серьезные опасения, что (Япония) сговаривается с силами за пределами региона, выражает негативные тенденции по поводу проблемы Тайваня", - сказал на встрече Сунь Вэйдун.
Предыдущая встреча в рамках диалога по безопасности прошла четыре года назад в феврале 2019 года. Формат существует с 1993 года.
О возобновлении диалога сообщил в Мюнхене по итогам встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на прошлой неделе министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. В ходе встречи стороны приветствовали проведение японо-китайского диалога по безопасности, переговоры между дипломатическими ведомствами, переговоры по японо-китайскому экономическому партнерству, и пришли к единому мнению продолжать контакты на различных уровнях, включая глав государств и министров иностранных дел.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 02:29
Блинкен назвал Китай наибольшей угрозой для США и Японии
 
В миреЯпонияКитайТокиоВан И (политик)Есимаса Хаяси
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала