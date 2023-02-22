https://ria.ru/20230222/knr-1853598716.html

Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности

Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности - РИА Новости, 22.02.2023

Япония и Китай выразили друг другу озабоченность в области безопасности

Япония и КНР в ходе открывшегося в Токио японо-китайского диалога по безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел выразили друг другу... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T07:53

2023-02-22T07:53

2023-02-22T07:53

в мире

япония

китай

токио

ван и (политик)

есимаса хаяси

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ТОКИО, 22 фев – РИА Новости. Япония и КНР в ходе открывшегося в Токио японо-китайского диалога по безопасности на уровне заместителей министров иностранных дел выразили друг другу озабоченность в области безопасности. Так, замминистра иностранных дел Японии Сигэо Ямада передал китайской стороне беспокойство в связи с активизацией военной деятельности Китая в Восточно-Китайском море, в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай, в связи со взаимодействием КНР с Россией в военной сфере, а также по поводу разведывательных воздушных шаров, появлявшихся в небе над Японией. "Япония и Китай стоят перед многими проблемами и неразрешенными вопросами, прежде всего это заметно в сфере безопасности", - приводит слова японского замминистра агентство Киодо. Со своей стороны замминистра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун отметил, что у его страны вызывают беспокойство принятые Японией в декабре прошлого года три ключевых документа по безопасности. "Вызывает серьезные опасения, что (Япония) сговаривается с силами за пределами региона, выражает негативные тенденции по поводу проблемы Тайваня", - сказал на встрече Сунь Вэйдун. Предыдущая встреча в рамках диалога по безопасности прошла четыре года назад в феврале 2019 года. Формат существует с 1993 года. О возобновлении диалога сообщил в Мюнхене по итогам встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на прошлой неделе министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. В ходе встречи стороны приветствовали проведение японо-китайского диалога по безопасности, переговоры между дипломатическими ведомствами, переговоры по японо-китайскому экономическому партнерству, и пришли к единому мнению продолжать контакты на различных уровнях, включая глав государств и министров иностранных дел.

https://ria.ru/20230111/yaponiya-1844033525.html

https://ria.ru/20230112/blinken-1844273234.html

япония

китай

токио

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в мире, япония, китай, токио, ван и (политик), есимаса хаяси