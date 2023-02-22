https://ria.ru/20230222/knigi-1853638593.html

Минкульт опроверг информацию о списках запрещенных писателей

Минкульт опроверг информацию о списках запрещенных писателей - РИА Новости, 22.02.2023

Минкульт опроверг информацию о списках запрещенных писателей

Министерство культуры РФ не составляло списки авторов, чьи книги должны быть запрещены в российских библиотеках, и не отправляло их в учреждения, заявили РИА... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:52

2023-02-22T10:52

2023-02-22T10:52

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

книги

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ не составляло списки авторов, чьи книги должны быть запрещены в российских библиотеках, и не отправляло их в учреждения, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Ведомство не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки", — сказали в пресс-службе Минкультуры. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что министерство якобы запретило московским библиотекам распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции.

https://ria.ru/20230124/knigi-1847130393.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), книги