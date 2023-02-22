https://ria.ru/20230222/knigi-1853638593.html
Минкульт опроверг информацию о списках запрещенных писателей
Минкульт опроверг информацию о списках запрещенных писателей - РИА Новости, 22.02.2023
Минкульт опроверг информацию о списках запрещенных писателей
Министерство культуры РФ не составляло списки авторов, чьи книги должны быть запрещены в российских библиотеках, и не отправляло их в учреждения, заявили РИА... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:52
2023-02-22T10:52
2023-02-22T10:52
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
книги
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ не составляло списки авторов, чьи книги должны быть запрещены в российских библиотеках, и не отправляло их в учреждения, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Ведомство не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки", — сказали в пресс-службе Минкультуры. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что министерство якобы запретило московским библиотекам распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции.
https://ria.ru/20230124/knigi-1847130393.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), книги
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Книги
Минкульт опроверг информацию о списках запрещенных писателей
Минкультуры опровергло информацию о списках запрещенных в библиотеках писателей
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Министерство культуры РФ не составляло списки авторов, чьи книги должны быть запрещены в российских библиотеках, и не отправляло их в учреждения, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Ведомство не составляло списков запрещенных авторов и не отправляло их в библиотеки", — сказали в пресс-службе Минкультуры.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что министерство якобы запретило московским библиотекам распространять и принимать книги иноагентов и писателей, выступающих против специальной военной операции.