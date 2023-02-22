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В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости - РИА Новости, 22.02.2023
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В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости
В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости - РИА Новости, 22.02.2023
В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости
Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:35
2023-02-22T11:35
в мире
пхеньян
корейский полуостров
кндр (северная корея)
антониу гутерреш
сша
оон
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, а также обвинил его в игнорировании действий Южной Кореи и США. "Я выражаю сильное недовольство и протест против крайне несправедливой и несбалансированной позиции генерального секретаря ООН, который проигнорировал опасные военные действия США и Южной Кореи, но заклеймил, как "провокацию" и "угрозу" законное осуществление КНДР права на самооборону против провокаторов", - говорится в заявлении Ким Сон Гена, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК). Замглавы МИД КНДР отметил, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу оставаться верным его долгу и сохранять справедливость, а также беспристрастность. "Генеральный секретарь ООН должен четко понимать, что его необоснованная и предвзятая позиция по вопросу Корейского полуострова выступает в качестве фактора, провоцирующего враждебные действия США и их последователей против КНДР", - добавил Ким Сон Гён. Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР. Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. По словам Хиари, запуски, осуществленные без предупреждения, представляют серьезную опасность для международной гражданской авиации и морских перевозок.
https://ria.ru/20230222/kndr-1853607224.html
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пхеньян
корейский полуостров
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в мире, пхеньян, корейский полуостров, кндр (северная корея), антониу гутерреш, сша, оон
В мире, Пхеньян, Корейский полуостров, КНДР (Северная Корея), Антониу Гутерреш, США, ООН
11:35 22.02.2023
 
В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости

В МИД КНДР обвинили в предвзятости генсека ООН, призвавшего воздержаться от провокаций

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ
Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг КНДР на автомобиле у здания МИД РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, а также обвинил его в игнорировании действий Южной Кореи и США.
"Я выражаю сильное недовольство и протест против крайне несправедливой и несбалансированной позиции генерального секретаря ООН, который проигнорировал опасные военные действия США и Южной Кореи, но заклеймил, как "провокацию" и "угрозу" законное осуществление КНДР права на самооборону против провокаторов", - говорится в заявлении Ким Сон Гена, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК).
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 09:18
Эксперт оценил вероятность проведения КНДР нового ядерного испытания
Замглавы МИД КНДР отметил, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу оставаться верным его долгу и сохранять справедливость, а также беспристрастность.
"Генеральный секретарь ООН должен четко понимать, что его необоснованная и предвзятая позиция по вопросу Корейского полуострова выступает в качестве фактора, провоцирующего враждебные действия США и их последователей против КНДР", - добавил Ким Сон Гён.
Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР.
Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. По словам Хиари, запуски, осуществленные без предупреждения, представляют серьезную опасность для международной гражданской авиации и морских перевозок.
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 05:44
Япония запросила внеочередное заседание СБ ООН из-за ракетных пусков КНДР
 
В миреПхеньянКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)Антониу ГутеррешСШАООН
 
 
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