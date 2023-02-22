https://ria.ru/20230222/kndr-1853653736.html

В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости

В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости - РИА Новости, 22.02.2023

В МИД КНДР обвинили генсека ООН в предвзятости

Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T11:35

2023-02-22T11:35

2023-02-22T11:35

в мире

пхеньян

корейский полуостров

кндр (северная корея)

антониу гутерреш

сша

оон

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген выразил протест из-за призывов генсека ООН Антониу Гутерреша к Пхеньяну воздержаться от провокаций на Корейском полуострове, а также обвинил его в игнорировании действий Южной Кореи и США. "Я выражаю сильное недовольство и протест против крайне несправедливой и несбалансированной позиции генерального секретаря ООН, который проигнорировал опасные военные действия США и Южной Кореи, но заклеймил, как "провокацию" и "угрозу" законное осуществление КНДР права на самооборону против провокаторов", - говорится в заявлении Ким Сон Гена, опубликованного Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК). Замглавы МИД КНДР отметил, что Пхеньян неоднократно советовал Гутеррешу оставаться верным его долгу и сохранять справедливость, а также беспристрастность. "Генеральный секретарь ООН должен четко понимать, что его необоснованная и предвзятая позиция по вопросу Корейского полуострова выступает в качестве фактора, провоцирующего враждебные действия США и их последователей против КНДР", - добавил Ким Сон Гён. Северная Корея 18 февраля запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15". Ракета была пущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, она достигла высоты 5768 километров, пролетела 989 километров за 4015 секунд и упала в Японское море. КНДР назвала пуск "внезапными учениями". Считается, что это первый раз, когда Пхеньян без подготовки и предупреждения дал своим военным указание произвести пуск МБР. Помощник генсека по Ближнему Востоку, Азии и Тихому океану Халед Хиари на заседании СБ ООН заявил, что Гутерреш решительно осудил пуск очередной баллистической ракеты КНДР и призвал Пхеньян воздержаться от дальнейших провокационных действий. По словам Хиари, запуски, осуществленные без предупреждения, представляют серьезную опасность для международной гражданской авиации и морских перевозок.

https://ria.ru/20230222/kndr-1853607224.html

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пхеньян

корейский полуостров

кндр (северная корея)

сша

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Екатерина Зайцева

в мире, пхеньян, корейский полуостров, кндр (северная корея), антониу гутерреш, сша, оон