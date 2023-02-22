https://ria.ru/20230222/kitay-1853828565.html

Отношения России и Китая идут к намеченным целям, заявил Путин

Отношения России и Китая идут к намеченным целям, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2023

Отношения России и Китая идут к намеченным целям, заявил Путин

Отношения России и Китая двигаются к намеченным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и многосторонних форматах успешно, заявил в среду президент... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:30

2023-02-22T17:30

2023-02-22T17:58

россия

китай

ван и (политик)

владимир путин

политика

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая двигаются к намеченным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и многосторонних форматах успешно, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.Слова российского лидера приводит МИД КНР."В настоящее время российско-китайские отношения продвигаются к поставленным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и координация в многосторонних организациях, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, весьма успешны", - заявил Путин.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, ван и (политик), владимир путин, политика