https://ria.ru/20230222/kitay-1853828565.html
Отношения России и Китая идут к намеченным целям, заявил Путин
Отношения России и Китая идут к намеченным целям, заявил Путин - РИА Новости, 22.02.2023
Отношения России и Китая идут к намеченным целям, заявил Путин
Отношения России и Китая двигаются к намеченным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и многосторонних форматах успешно, заявил в среду президент... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:30
2023-02-22T17:30
2023-02-22T17:58
россия
китай
ван и (политик)
владимир путин
политика
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая двигаются к намеченным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и многосторонних форматах успешно, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.Слова российского лидера приводит МИД КНР."В настоящее время российско-китайские отношения продвигаются к поставленным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и координация в многосторонних организациях, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, весьма успешны", - заявил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, ван и (политик), владимир путин, политика
Россия, Китай, Ван И (политик), Владимир Путин, Политика
17:30 22.02.2023 (обновлено: 17:58 22.02.2023)
Отношения России и Китая идут к намеченным целям, заявил Путин
Президент Путин: отношения России и Китая идут к намеченным целям
ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая двигаются к намеченным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и многосторонних форматах успешно, заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, руководителем канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И.
Слова российского лидера приводит МИД КНР.
"В настоящее время российско-китайские отношения продвигаются к поставленным целям, двустороннее сотрудничество во всех областях и координация в многосторонних организациях, таких как Шанхайская организация сотрудничества и БРИКС, весьма успешны", - заявил Путин.