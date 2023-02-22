https://ria.ru/20230222/kitay-1853821472.html

Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России

Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России - РИА Новости, 22.02.2023

Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России

Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:16

2023-02-22T17:16

2023-02-22T17:36

владимир путин

ван и (политик)

россия

китай

в мире

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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает МИД КНР по итогам встречи в Москве.Ван И заявил, что "высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров".

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853782390.html

россия

китай

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, ван и (политик), россия, китай, в мире