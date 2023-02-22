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Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России - РИА Новости, 22.02.2023
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Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России
Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России - РИА Новости, 22.02.2023
Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России
Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:16
2023-02-22T17:36
владимир путин
ван и (политик)
россия
китай
в мире
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным."Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает МИД КНР по итогам встречи в Москве.Ван И заявил, что "высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров".
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853782390.html
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владимир путин, ван и (политик), россия, китай, в мире
Владимир Путин, Ван И (политик), Россия, Китай, В мире
17:16 22.02.2023 (обновлено: 17:36 22.02.2023)
 
Ван И на встрече с Путиным выразил признательность России

Ван И выразил признательность России за готовность урегулировать украинский кризис

© POOL / Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© POOL
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК, член Политбюро ЦК Компартии Китая Ван И во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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ПЕКИН, 22 фев – РИА Новости. Китай высоко ценит готовность России урегулировать украинский кризис путем диалога и переговоров, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Стороны провели углубленный обмен мнениями по украинскому вопросу", - сообщает МИД КНР по итогам встречи в Москве.
Ван И заявил, что "высоко ценит подтверждение Россией готовности урегулировать проблему путем диалога и переговоров".
Сергей Лавров и Ван И во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 16:22
Лавров поблагодарил Ван И за сбалансированную позицию по Украине
 
Владимир ПутинВан И (политик)РоссияКитайВ мире
 
 
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