https://ria.ru/20230222/kitay-1853724640.html
Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем
Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем - РИА Новости, 22.02.2023
Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем
Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:14
2023-02-22T14:14
2023-02-22T14:27
политика
россия
китай
владимир путин
ван и (политик)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.Он также отметил, что Россия сотрудничает по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых Организация Объединенных Наций, Совет безопасности, постоянным членом которого Россия является, БРИКС, Шанхайская организация, много совместной работы.
https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, китай, владимир путин, ван и (политик)
Политика, Россия, Китай, Владимир Путин, Ван И (политик)
14:14 22.02.2023 (обновлено: 14:27 22.02.2023)
Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем
Путин отметил значение сотрудничества с Китаем для стабилизации международной обстановки
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.
"Сотрудничество на международной арене между Китайской народной республикой и Российской Федерацией... имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки", - сказал он на встрече с руководителем канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И.
Он также отметил, что Россия сотрудничает по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых Организация Объединенных Наций, Совет безопасности, постоянным членом которого Россия является, БРИКС, Шанхайская организация, много совместной работы.