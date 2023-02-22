https://ria.ru/20230222/kitay-1853724640.html

Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем

Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем - РИА Новости, 22.02.2023

Путин высоко оценил сотрудничество России с Китаем

Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:14

2023-02-22T14:14

2023-02-22T14:27

политика

россия

китай

владимир путин

ван и (политик)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество России и Китая имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки.Он также отметил, что Россия сотрудничает по всем другим направлениям: в гуманитарной сфере, в международных организациях, среди которых Организация Объединенных Наций, Совет безопасности, постоянным членом которого Россия является, БРИКС, Шанхайская организация, много совместной работы.

https://ria.ru/20230222/kitay-1853547017.html

россия

китай

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, китай, владимир путин, ван и (политик)