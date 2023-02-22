https://ria.ru/20230222/kitay-1853667529.html

Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией

Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией - РИА Новости, 22.02.2023

Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией

Китай будет раскрывать в 2023 году новые горизонты сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, заявил в среду член Политбюро Центрального... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:11

2023-02-22T12:11

2023-02-22T12:11

китай

россия

в мире

ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Китай будет раскрывать в 2023 году новые горизонты сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Текущий год является первым годом для всестороннего претворения в жизнь духа XX съезда Компартии Китая, и мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. В дальнейшем будем реализовывать стратегии открытости в духе взаимной выгоды и выигрыша. Будем в дальнейшем добиваться развития своей страны путем китайской модернизации. Развитие Китая обязательно послужит дополнительной возможностью для всего мира, и мы будем путем китайской модернизации открывать новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, обогащать суть взаимодействия со всеми партнерами", - сказал Ван И в ходе переговоров с Лавровым в Москве.

https://ria.ru/20230221/kitay-1853507383.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

китай, россия, в мире, ван и (политик), сергей лавров