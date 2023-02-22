Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией
Ван И: Китай будет раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией и другими странами
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И во время встречи в Доме приемов МИД России
Сергей Лавров и Ван И во время встречи в Доме приемов МИД России
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Китай будет раскрывать в 2023 году новые горизонты сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Текущий год является первым годом для всестороннего претворения в жизнь духа XX съезда Компартии Китая, и мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. В дальнейшем будем реализовывать стратегии открытости в духе взаимной выгоды и выигрыша. Будем в дальнейшем добиваться развития своей страны путем китайской модернизации. Развитие Китая обязательно послужит дополнительной возможностью для всего мира, и мы будем путем китайской модернизации открывать новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, обогащать суть взаимодействия со всеми партнерами", - сказал Ван И в ходе переговоров с Лавровым в Москве.
21 февраля, 17:24Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными