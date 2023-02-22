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Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией - РИА Новости, 22.02.2023
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Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией
Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией - РИА Новости, 22.02.2023
Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией
Китай будет раскрывать в 2023 году новые горизонты сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, заявил в среду член Политбюро Центрального... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:11
2023-02-22T12:11
китай
россия
в мире
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Китай будет раскрывать в 2023 году новые горизонты сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. "Текущий год является первым годом для всестороннего претворения в жизнь духа XX съезда Компартии Китая, и мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. В дальнейшем будем реализовывать стратегии открытости в духе взаимной выгоды и выигрыша. Будем в дальнейшем добиваться развития своей страны путем китайской модернизации. Развитие Китая обязательно послужит дополнительной возможностью для всего мира, и мы будем путем китайской модернизации открывать новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, обогащать суть взаимодействия со всеми партнерами", - сказал Ван И в ходе переговоров с Лавровым в Москве.
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китай, россия, в мире, ван и (политик), сергей лавров
Китай, Россия, В мире, Ван И (политик), Сергей Лавров
12:11 22.02.2023
 
Китай намерен раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией

Ван И: Китай будет раскрывать новые горизонты сотрудничества с Россией и другими странами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкСергей Лавров и Ван И во время встречи в Доме приемов МИД России
Сергей Лавров и Ван И во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и Ван И во время встречи в Доме приемов МИД России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Китай будет раскрывать в 2023 году новые горизонты сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, заявил в среду член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководитель Канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Текущий год является первым годом для всестороннего претворения в жизнь духа XX съезда Компартии Китая, и мы будем твердо проводить независимую и самостоятельную внешнюю политику. В дальнейшем будем реализовывать стратегии открытости в духе взаимной выгоды и выигрыша. Будем в дальнейшем добиваться развития своей страны путем китайской модернизации. Развитие Китая обязательно послужит дополнительной возможностью для всего мира, и мы будем путем китайской модернизации открывать новые горизонты для развития сотрудничества не только с Россией, но и со всеми странами мира, обогащать суть взаимодействия со всеми партнерами", - сказал Ван И в ходе переговоров с Лавровым в Москве.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
21 февраля, 17:24
Патрушев назвал отношения России и Китая самоценными
 
КитайРоссияВ миреВан И (политик)Сергей Лавров
 
 
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