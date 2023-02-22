https://ria.ru/20230222/kitay-1853635224.html
Глава китайской дипломатии Ван И прибыл на встречу с Лавровым в Москве
Глава китайской дипломатии Ван И прибыл на встречу с Лавровым в Москве - РИА Новости, 22.02.2023
Глава китайской дипломатии Ван И прибыл на встречу с Лавровым в Москве
Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибыл в Дом приемов МИД РФ в Москве... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:39
2023-02-22T10:39
2023-02-22T13:06
политика
россия
китай
москва
ван и (политик)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибыл в Дом приемов МИД РФ в Москве на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент РИА Новости. Ван И прибыл на одной из машин дипломатического кортежа в районе 10 часов утра, в том числе среди них был автомобиль посла КНР в России. Накануне Ван И провёл в Москве переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
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Кадры прибытия главы китайской дипломатии Китая Ван И на переговоры с Лавровым
Кадры прибытия главы китайской дипломатии Китая Ван И на переговоры с Лавровым
2023-02-22T10:39
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PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, россия, китай, москва, ван и (политик), сергей лавров
Политика, Россия, Китай, Москва, Ван И (политик), Сергей Лавров
10:39 22.02.2023 (обновлено: 13:06 22.02.2023)
Глава китайской дипломатии Ван И прибыл на встречу с Лавровым в Москве
Член политбюро ЦК КПК Ван И прибыл в Дом приемов МИД России на встречу с Лавровым