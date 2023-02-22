https://ria.ru/20230222/kitay-1853635224.html

Глава китайской дипломатии Ван И прибыл на встречу с Лавровым в Москве

Глава китайской дипломатии Ван И прибыл на встречу с Лавровым в Москве - РИА Новости, 22.02.2023

Глава китайской дипломатии Ван И прибыл на встречу с Лавровым в Москве

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибыл в Дом приемов МИД РФ в Москве... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:39

2023-02-22T10:39

2023-02-22T13:06

политика

россия

китай

москва

ван и (политик)

сергей лавров

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И прибыл в Дом приемов МИД РФ в Москве на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент РИА Новости. Ван И прибыл на одной из машин дипломатического кортежа в районе 10 часов утра, в том числе среди них был автомобиль посла КНР в России. Накануне Ван И провёл в Москве переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

https://ria.ru/20230221/mir-1853542209.html

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китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры прибытия главы китайской дипломатии Китая Ван И на переговоры с Лавровым Кадры прибытия главы китайской дипломатии Китая Ван И на переговоры с Лавровым 2023-02-22T10:39 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, китай, москва, ван и (политик), сергей лавров