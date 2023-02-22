https://ria.ru/20230222/kitay-1853598310.html
СМИ: Китай стремится быть посредником, а не занять сторону России
СМИ: Китай стремится быть посредником, а не занять сторону России - РИА Новости, 22.02.2023
СМИ: Китай стремится быть посредником, а не занять сторону России
Китай не занимает сторону России в украинском конфликте, но стремится играть роль посредника в урегулировании кризиса, пишет китайское государственное издание... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T07:49
2023-02-22T07:49
2023-02-22T07:49
в мире
китай
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сша
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сергей лавров
владимир путин
евросоюз
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ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Китай не занимает сторону России в украинском конфликте, но стремится играть роль посредника в урегулировании кризиса, пишет китайское государственное издание Global Times. Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, который находится с визитом в Москве, в среду встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, ранее в Кремле не исключили встречу Ван И с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает издание, некоторые западные СМИ пытаются провести сравнение между США и Китаем на основании последних дипломатических действий двух стран и пытаются создать впечатление, что "две крупнейшие экономики выбирают сторону между двумя воюющими сторонами". Однако, отмечает издание, западные СМИ преднамеренно игнорируют контакты Китая с другими сторонами накануне визита Ван И в Россию и "пытаются преуменьшить или неверно истолковать посреднические усилия Китая". В ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в субботу в Мюнхене Ван И подчеркнул, что Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса. Кулеба, в свою очередь, отметил, что Украина придает большое значение позиции Китая по политическому урегулированию кризиса и ожидает, что Китай продолжит играть конструктивную роль. "Это еще раз доказывает, что Китай прилагает усилия для посредничества, а не играет в игру блоковой конфронтации с Россией", — сказал изданию младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн. По словам младшего научного сотрудника Китайской академии социальных наук Чжан Хуна, визит Ван И в Россию посвящен развитию отношений с Россией, а не только украинскому кризису. Эксперт отметил, что США предвзято относятся к вопросам, связанным с украинским кризисом. "Похоже, что любой, кто разговаривает с Россией, будет рассматриваться как сторонник Москвы в российско-украинском конфликте", — добавил Чжан Хун. Визит Ван И в Россию проходит на фоне усиления давления со стороны стран Запада в отношении Москвы. Как сообщил ранее американский госдепартамент, госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Мюнхене в субботу предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине. Китайский дипломат, в свою очередь, подчеркнул, что Китай никогда не смирится с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений. Ван И отметил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и являются внутренним делом двух независимых государств. Перед тем как приехать в Россию Ван И в ходе своего зарубежного турне провел встречи с рядом европейских дипломатов, на которых он неоднократно озвучил позицию Китая в отношении украинского кризиса. Ее ключевые положения сводятся к тому, что "Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса", "Пекин всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров", а также к призыву всех сторон "глубоко задуматься о том, как добиться прекращения огня и положить конец войне". В ходе встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем Ван И отметил, что Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса.
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в мире, китай, россия, сша, ван и (политик), сергей лавров, владимир путин, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Китай, Россия, США, Ван И (политик), Сергей Лавров, Владимир Путин, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости.
Китай не занимает сторону России в украинском конфликте, но стремится играть роль посредника в урегулировании кризиса, пишет
китайское государственное издание Global Times.
Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
, который находится с визитом в Москве
, в среду встретится с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
, ранее в Кремле не исключили встречу Ван И с президентом России Владимиром Путиным
.
Как отмечает издание, некоторые западные СМИ пытаются провести сравнение между США
и Китаем на основании последних дипломатических действий двух стран и пытаются создать впечатление, что "две крупнейшие экономики выбирают сторону между двумя воюющими сторонами". Однако, отмечает издание, западные СМИ преднамеренно игнорируют контакты Китая с другими сторонами накануне визита Ван И в Россию и "пытаются преуменьшить или неверно истолковать посреднические усилия Китая".
В ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
в субботу в Мюнхене
Ван И подчеркнул, что Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса. Кулеба, в свою очередь, отметил, что Украина придает большое значение позиции Китая по политическому урегулированию кризиса и ожидает, что Китай продолжит играть конструктивную роль.
"Это еще раз доказывает, что Китай прилагает усилия для посредничества, а не играет в игру блоковой конфронтации с Россией", — сказал изданию младший научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн.
По словам младшего научного сотрудника Китайской академии социальных наук Чжан Хуна, визит Ван И в Россию посвящен развитию отношений с Россией, а не только украинскому кризису.
"Основная цель поездки Ван И – поспособствовать развитию двустороннего сотрудничества в свете текущих проблем, стоящих перед мировой экономикой, и подготовиться к официальным обменам на более высоком уровне между двумя странами", - приводит издание слова Чжан Хуна.
Эксперт отметил, что США предвзято относятся к вопросам, связанным с украинским кризисом.
"Похоже, что любой, кто разговаривает с Россией, будет рассматриваться как сторонник Москвы в российско-украинском конфликте", — добавил Чжан Хун.
Визит Ван И в Россию проходит на фоне усиления давления со стороны стран Запада в отношении Москвы.
Как сообщил ранее американский госдепартамент, госсекретарь США Энтони Блинкен
во время встречи в Мюнхене в субботу предупредил Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине. Китайский дипломат, в свою очередь, подчеркнул, что Китай никогда не смирится с указаниями и даже угрозами с целью давления со стороны США в отношении российско-китайских отношений.
Ван И отметил, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия основаны на принципах неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны и являются внутренним делом двух независимых государств.
Перед тем как приехать в Россию Ван И в ходе своего зарубежного турне провел встречи с рядом европейских дипломатов, на которых он неоднократно озвучил позицию Китая в отношении украинского кризиса. Ее ключевые положения сводятся к тому, что "Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса", "Пекин всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров", а также к призыву всех сторон "глубоко задуматься о том, как добиться прекращения огня и положить конец войне".
В ходе встречи с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем Ван И отметил, что Пекин
готов усиливать взаимодействие с ЕС
для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса.