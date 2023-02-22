https://ria.ru/20230222/kitay-1853588747.html

Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР

Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР - РИА Новости, 22.02.2023

Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР

Москва и Пекин договорились вместе противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений, сообщил в среду РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T04:51

2023-02-22T04:51

2023-02-22T04:51

москва

пекин

китай

ван и (политик)

николай патрушев

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ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Москва и Пекин договорились вместе противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений, сообщил в среду МИД КНР по итогам встречи руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве. Отмечается, что в ходе встречи стороны договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Обе стороны также подчеркнули необходимость решительно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против внедрения менталитета холодной войны и блокового противостояния. Ван И и Патрушев также обменялись мнениями по украинскому вопросу.

https://ria.ru/20230220/blinken-1853278324.html

москва

пекин

китай

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москва, пекин, китай, ван и (политик), николай патрушев