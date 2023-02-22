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Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР - РИА Новости, 22.02.2023
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Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР
Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР - РИА Новости, 22.02.2023
Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР
Москва и Пекин договорились вместе противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений, сообщил в среду РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T04:51
2023-02-22T04:51
москва
пекин
китай
ван и (политик)
николай патрушев
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ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Москва и Пекин договорились вместе противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений, сообщил в среду МИД КНР по итогам встречи руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве. Отмечается, что в ходе встречи стороны договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Обе стороны также подчеркнули необходимость решительно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против внедрения менталитета холодной войны и блокового противостояния. Ван И и Патрушев также обменялись мнениями по украинскому вопросу.
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москва, пекин, китай, ван и (политик), николай патрушев
Москва, Пекин, Китай, Ван И (политик), Николай Патрушев
04:51 22.02.2023
 
Москва и Пекин условились вместе противостоять запугиванию, заявил МИД КНР

МИД КНР: Москва и Пекин договорились противостоять всем формам одностороннего запугивания

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России / Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
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ПЕКИН, 22 фев - РИА Новости. Москва и Пекин договорились вместе противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений, сообщил в среду МИД КНР по итогам встречи руководителя канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым в Москве.
"Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно практиковать подлинную многосторонность, противостоять всем формам одностороннего запугивания и способствовать демократизации международных отношений и многополярности мира", - говорится в сообщении, опубликованном по итогам встречи Ван И и Патрушева на официальном сайте китайского ведомства.
Отмечается, что в ходе встречи стороны договорились продолжать укреплять сотрудничество в многосторонних форматах и прилагать больше усилий для улучшения глобального управления. Обе стороны также подчеркнули необходимость решительно поддерживать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и выступили против внедрения менталитета холодной войны и блокового противостояния.
Ван И и Патрушев также обменялись мнениями по украинскому вопросу.
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МоскваПекинКитайВан И (политик)Николай Патрушев
 
 
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