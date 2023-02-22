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Мэра Харькова снова оштрафовали за публикации в соцсетях на русском языке - РИА Новости, 22.02.2023
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Мэра Харькова снова оштрафовали за публикации в соцсетях на русском языке
Мэра Харькова снова оштрафовали за публикации в соцсетях на русском языке - РИА Новости, 22.02.2023
Мэра Харькова снова оштрафовали за публикации в соцсетях на русском языке
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в очередной раз оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова за использование русского языка, причиной штрафа стали... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:35
2023-02-22T17:35
специальная военная операция на украине
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харьков
украина
тарас креминь
ситуация в днр и лнр
русский язык в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в очередной раз оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова за использование русского языка, причиной штрафа стали публикации мэра в социальных сетях, сообщает в среду издание "Украинские новости". В ноябре 2022 года Терехова уже оштрафовали за использование русского языка во время выступления в эфире украинского национального телемарафона, о чем сообщал Креминь. Тогда Терехов заявил, что в официальной обстановке будет использовать украинский, но в общении с харьковчанами продолжит использовать русский. Также он подал в суд на языкового омбудсмена из-за повторного штрафа за использование русского языка. "За русский в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и Telegram языковой омбудсмен второй раз оштрафовал мэра Харькова, об этом говорится в ответе на запрос "Украинских новостей". Причиной второго штрафа стали страницы Терехова в соцсетях, которые подписаны как официальные на русском, так и некоторые публикации", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале. Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Тарас Креминь, Ситуация в ДНР и ЛНР, Русский язык в мире
17:35 22.02.2023
 
Мэра Харькова снова оштрафовали за публикации в соцсетях на русском языке

"Украинские новости": мэра Харькова Терехова снова оштрафовали за публикации на русском

CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok / Игорь Терехов
Игорь Терехов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
CC BY-SA 4.0 / Sergey Bobok /
Игорь Терехов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь в очередной раз оштрафовал мэра Харькова Игоря Терехова за использование русского языка, причиной штрафа стали публикации мэра в социальных сетях, сообщает в среду издание "Украинские новости".
В ноябре 2022 года Терехова уже оштрафовали за использование русского языка во время выступления в эфире украинского национального телемарафона, о чем сообщал Креминь. Тогда Терехов заявил, что в официальной обстановке будет использовать украинский, но в общении с харьковчанами продолжит использовать русский. Также он подал в суд на языкового омбудсмена из-за повторного штрафа за использование русского языка.
"За русский в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская) и Telegram языковой омбудсмен второй раз оштрафовал мэра Харькова, об этом говорится в ответе на запрос "Украинских новостей". Причиной второго штрафа стали страницы Терехова в соцсетях, которые подписаны как официальные на русском, так и некоторые публикации", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" 25 апреля 2019 года. Документ подразумевает, что граждане должны использовать национальный язык во всех сферах жизни. За нарушение этого закона предусмотрено административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен (92 доллара).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаТарас КреминьСитуация в ДНР и ЛНРРусский язык в мире
 
 
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