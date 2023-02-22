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Американская реальность повергла в шок семью украинских беженцев

Американская реальность повергла в шок семью украинских беженцев - РИА Новости, 22.02.2023

Американская реальность повергла в шок семью украинских беженцев

Семья беженцев с Украины, приехавшая в американский Сан-Франциско, рассказала изданию San Francisco Сhronicle о хаосе, царящем в местных школах. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T06:03

2023-02-22T06:03

2023-02-22T14:27

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Семья беженцев с Украины, приехавшая в американский Сан-Франциско, рассказала изданию San Francisco Сhronicle о хаосе, царящем в местных школах.Как говорится в материале, все, что 13-летняя Яна знала о государственных школах в США, она видела по телевизору или в кино, и зачастую там демонстрировались идиллические условия. В январе этого года девочка поступила на учебу в среднюю школу Marina Middle School и спустя небольшое время она поняла, что реальная жизнь "совсем не похожа на те события, которые происходили на экране ее телевизора"."Я думала, что тут будет лучше, потому что это Сан-Франциско. Но через два дня я увидела все, что происходит в школе", — посетовала она. Яна стала свидетельницей того, как ученики срывали уроки, вскакивали на парты, ругались на учителей, при этом их не наказывали. "Через неделю я поняла, что это норма", — сказала украинка, добавив, что вскоре и сама стала жертвой травли.Со временем ситуация для нее становилась только хуже, а страхи усиливались. Как рассказала тетя девочки Мария Мороз, та приходила домой из школы и постоянно рассказывала о хаосе, который царит у нее на уроках. "Она рассказывала нам, и мы были в ужасе", — заявила женщина, выслушивавшая рассказы Яны о словесных оскорблениях, конфликтах в коридорах и выходках в классе.По словам девочки, за месяц учебы у нее украли мобильный телефон, а однажды несколько учеников, которых она считала "вменяемыми и заслуживающими доверия", начали ей угрожать. "Они начали кричать, ругаться и приближаться к ней", — сообщила ее тетя. После этого девочка перестала ходить в школу, а ее родственники попросили перевести Яну в другое учебное заведение, где она могла бы "не опасаться за свою безопасность". Однако окружные чиновники отклонили эту просьбу и убеждают Яну вернуться.Как пишет San Francisco Сhronicle, эта обстановка в школах представляет проблему, которая становится все более острой в средних учебных заведениях Сан-Франциско, где условия обучения становятся невыносимыми из-за издевательств, насилия и вызывающего поведения учеников.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230219/immigranty-1852963362.html

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в мире, сан-франциско, украина, сша