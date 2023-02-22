https://ria.ru/20230222/kabmin-1853577732.html
Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов
Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов - РИА Новости, 22.02.2023
Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов
Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос выделения средств на проведение профилактических медицинских осмотров детей из новых регионов РФ,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:21
2023-02-22T00:21
2023-02-22T00:21
общество
россия
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос выделения средств на проведение профилактических медицинских осмотров детей из новых регионов РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и выделении Минздраву России в 2023 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на иные цели федеральному государственному автономному учреждению "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на продолжение проведения в 2023 году углубленных профилактических медицинских осмотров детского населения в новых регионах РФ, начатых в 2022 году.
https://ria.ru/20230221/opyt-1853455924.html
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общество, россия, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
Общество, Россия, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов
Кабмин обсудит выделение средств на проведение медосмотров детей из новых регионов России