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Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов - РИА Новости, 22.02.2023
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Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов
Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов - РИА Новости, 22.02.2023
Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов
Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос выделения средств на проведение профилактических медицинских осмотров детей из новых регионов РФ,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T00:21
2023-02-22T00:21
общество
россия
национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос выделения средств на проведение профилактических медицинских осмотров детей из новых регионов РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и выделении Минздраву России в 2023 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на иные цели федеральному государственному автономному учреждению "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект направлен на продолжение проведения в 2023 году углубленных профилактических медицинских осмотров детского населения в новых регионах РФ, начатых в 2022 году.
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общество, россия, национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
Общество, Россия, Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей
00:21 22.02.2023
 
Кабмин обсудит выделение средств на медосмотры детей из новых регионов

Кабмин обсудит выделение средств на проведение медосмотров детей из новых регионов России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Правительство России на заседании в среду обсудит вопрос выделения средств на проведение профилактических медицинских осмотров детей из новых регионов РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:... О внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов и выделении Минздраву России в 2023 году зарезервированных в федеральном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры на территориях отдельных субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии на иные цели федеральному государственному автономному учреждению "Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект направлен на продолжение проведения в 2023 году углубленных профилактических медицинских осмотров детского населения в новых регионах РФ, начатых в 2022 году.
 
ОбществоРоссияНациональный медицинский исследовательский центр здоровья детей
 
 
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