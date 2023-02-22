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Кулеба заявил, что Боррель разделяет важность поставок истребителей Киеву - РИА Новости, 22.02.2023
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Кулеба заявил, что Боррель разделяет важность поставок истребителей Киеву
Кулеба заявил, что Боррель разделяет важность поставок истребителей Киеву - РИА Новости, 22.02.2023
Кулеба заявил, что Боррель разделяет важность поставок истребителей Киеву
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель разделяет мнение о необходимости поставок истребителей Киеву, заявил журналистам глава украинского МИД Дмитрий... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:43
2023-02-22T23:43
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель разделяет мнение о необходимости поставок истребителей Киеву, заявил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Да, мы хотим истребители. Мы хотим все виды оружия для того, чтобы победить. И дерзну сказать, что Жозеп разделяет это видение. У нас право, обеспеченное Уставом ООН, получать все, чтобы реализовать право на самооборону", - сказал Кулеба. Отвечая на вопрос о том, будет ли Киев наносить удары западным оружием по территории России, Кулеба сказал: "Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы наносить удары России в рамках оккупированных территорий Украины". Говоря о том, гарантирует ли Киев, что не будет наносить удары по России на ее территории, министр сказал: "Мы гарантируем, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853009712.html
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в мире, киев, россия, украина, дмитрий кулеба, жозеп боррель, владимир путин, оон
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, Жозеп Боррель, Владимир Путин, ООН
23:43 22.02.2023
 
Кулеба заявил, что Боррель разделяет важность поставок истребителей Киеву

Глава МИД Кулеба: Боррель разделяет мнение о необходимости поставок истребителей Киеву

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель разделяет мнение о необходимости поставок истребителей Киеву, заявил журналистам глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Да, мы хотим истребители. Мы хотим все виды оружия для того, чтобы победить. И дерзну сказать, что Жозеп разделяет это видение. У нас право, обеспеченное Уставом ООН, получать все, чтобы реализовать право на самооборону", - сказал Кулеба.
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19 февраля, 19:29
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Отвечая на вопрос о том, будет ли Киев наносить удары западным оружием по территории России, Кулеба сказал: "Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы наносить удары России в рамках оккупированных территорий Украины".
Говоря о том, гарантирует ли Киев, что не будет наносить удары по России на ее территории, министр сказал: "Мы гарантируем, что будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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В миреКиевРоссияУкраинаДмитрий КулебаЖозеп БоррельВладимир ПутинООН
 
 
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