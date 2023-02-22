https://ria.ru/20230222/ispytaniya-1853899878.html
В США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР
В США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР - РИА Новости, 22.02.2023
В США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР
Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия заранее уведомила США о планах испытать межконтинентальную баллистическую... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T23:23
2023-02-22T23:23
2023-02-22T23:45
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в мире
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джо байден
сергей рябков
сармат (ракета)
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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия заранее уведомила США о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету.Западные СМИ утверждают, что испытать предполагалось новейшую МБР "Сармат", и ее пуск оказался неудачным. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал не верить сообщениям о том, что накануне визита президента США Джо Байдена в Киев в России якобы прошел неудачный испытательный пуск баллистической ракеты."Мы сохраняем открытые линии коммуникации. Тест МБР, который был только что проведен в выходные Россией. Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3 о том, что они собираются испытать МБР", - сказала Сингх на брифинге для журналистов.Она заявила, что военные США приветствуют возможность поддерживать связь с российскими коллегами. О результатах пуска Сингх не упомянула.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва продолжит обмениваться с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.
https://ria.ru/20230222/spetssessiya-1853902550.html
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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, киев, джо байден, сергей рябков, сармат (ракета)
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23:23 22.02.2023 (обновлено: 23:45 22.02.2023)
В США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР
США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР на прошлых выходных