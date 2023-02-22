https://ria.ru/20230222/ispytaniya-1853899878.html

В США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР

В США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР - РИА Новости, 22.02.2023

В США заявили о получении уведомления от России о планах испытать МБР

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия заранее уведомила США о планах испытать межконтинентальную баллистическую... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:23

2023-02-22T23:23

2023-02-22T23:45

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сергей рябков

сармат (ракета)

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ВАШИНГТОН, 22 фев – РИА Новости. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Россия заранее уведомила США о планах испытать межконтинентальную баллистическую ракету.Западные СМИ утверждают, что испытать предполагалось новейшую МБР "Сармат", и ее пуск оказался неудачным. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков призвал не верить сообщениям о том, что накануне визита президента США Джо Байдена в Киев в России якобы прошел неудачный испытательный пуск баллистической ракеты."Мы сохраняем открытые линии коммуникации. Тест МБР, который был только что проведен в выходные Россией. Мы были уведомлены посредством процедур договора СНВ-3 о том, что они собираются испытать МБР", - сказала Сингх на брифинге для журналистов.Она заявила, что военные США приветствуют возможность поддерживать связь с российскими коллегами. О результатах пуска Сингх не упомянула.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва продолжит обмениваться с США уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

https://ria.ru/20230222/spetssessiya-1853902550.html

https://ria.ru/20230222/sily-1853899163.html

сша

россия

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сша, россия, министерство обороны сша, в мире, киев, джо байден, сергей рябков, сармат (ракета)