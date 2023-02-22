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Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии - РИА Новости, 22.02.2023
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Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии
Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии - РИА Новости, 22.02.2023
Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил президенту США Джо Байдену в ходе его встречи с главами стран "Бухарестской девятки" разместить в странах... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:04
2023-02-22T20:04
в мире
литва
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сша
гитанас науседа
джо байден
нато
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил президенту США Джо Байдену в ходе его встречи с главами стран "Бухарестской девятки" разместить в странах Балтии на ротационной основе системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и РСЗО HIMARS. "Я поднял вопрос о важнейших вспомогательных средствах - это и системы воздушного наблюдения, и боевые вертолеты, и системы HIMARS. Все это в настоящее время достаточно сложно приобрести в рамках наших финансовых возможностей, но можно было бы разместить в странах Балтии на ротационной основе. Это наше предложение нашим союзникам, и я надеюсь, что мы сможем двигаться дальше в этом направлении", - приводит слова Науседы после встречи с Байденом портал LRT (Литовское радио и телевидение). По словам президента Литвы, лидеры стран "Бухарестской девятки" обсудили с Байденом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге, выполнение обещаний, данных на мадридском саммите, и необходимость более четких сигналов Украине о том, что страна приближается к членству в НАТО после саммита в Вильнюсе этим летом. Саммит с участием глав стран "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии – был специально запланирован в Варшаве на период визита в Польшу президента США.
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в мире, литва, балтия, сша, гитанас науседа, джо байден, нато
В мире, Литва, Балтия, США, Гитанас Науседа, Джо Байден, НАТО
20:04 22.02.2023
 
Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии

Глава Литвы Науседа призвал Байдена разместить боевые вертолеты и HIMARS в странах Балтии

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил президенту США Джо Байдену в ходе его встречи с главами стран "Бухарестской девятки" разместить в странах Балтии на ротационной основе системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и РСЗО HIMARS.
"Я поднял вопрос о важнейших вспомогательных средствах - это и системы воздушного наблюдения, и боевые вертолеты, и системы HIMARS. Все это в настоящее время достаточно сложно приобрести в рамках наших финансовых возможностей, но можно было бы разместить в странах Балтии на ротационной основе. Это наше предложение нашим союзникам, и я надеюсь, что мы сможем двигаться дальше в этом направлении", - приводит слова Науседы после встречи с Байденом портал LRT (Литовское радио и телевидение).
По словам президента Литвы, лидеры стран "Бухарестской девятки" обсудили с Байденом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге, выполнение обещаний, данных на мадридском саммите, и необходимость более четких сигналов Украине о том, что страна приближается к членству в НАТО после саммита в Вильнюсе этим летом.
Саммит с участием глав стран "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии – был специально запланирован в Варшаве на период визита в Польшу президента США.
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 19:57
Дуда предложил Байдену перебросить в Польшу американское вооружение
 
В миреЛитваБалтияСШАГитанас НауседаДжо БайденНАТО
 
 
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