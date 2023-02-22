https://ria.ru/20230222/himars-1853876767.html

Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии

Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии - РИА Новости, 22.02.2023

Президент Литвы предложил Байдену разместить HIMARS в странах Балтии

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил президенту США Джо Байдену в ходе его встречи с главами стран "Бухарестской девятки" разместить в странах... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:04

2023-02-22T20:04

2023-02-22T20:04

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что предложил президенту США Джо Байдену в ходе его встречи с главами стран "Бухарестской девятки" разместить в странах Балтии на ротационной основе системы воздушного наблюдения, боевые вертолеты и РСЗО HIMARS. "Я поднял вопрос о важнейших вспомогательных средствах - это и системы воздушного наблюдения, и боевые вертолеты, и системы HIMARS. Все это в настоящее время достаточно сложно приобрести в рамках наших финансовых возможностей, но можно было бы разместить в странах Балтии на ротационной основе. Это наше предложение нашим союзникам, и я надеюсь, что мы сможем двигаться дальше в этом направлении", - приводит слова Науседы после встречи с Байденом портал LRT (Литовское радио и телевидение). По словам президента Литвы, лидеры стран "Бухарестской девятки" обсудили с Байденом формирование передовой обороны НАТО на восточном фланге, выполнение обещаний, данных на мадридском саммите, и необходимость более четких сигналов Украине о том, что страна приближается к членству в НАТО после саммита в Вильнюсе этим летом. Саммит с участием глав стран "восточного фланга НАТО" - Болгарии, Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши, Румынии, Словакии и Чехии – был специально запланирован в Варшаве на период визита в Польшу президента США.

https://ria.ru/20230222/vooruzhenie-1853875152.html

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