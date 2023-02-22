https://ria.ru/20230222/gosyazyk-1853829241.html
Совфед одобрил закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Совфед одобрил закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов - РИА Новости, 22.02.2023
Совфед одобрил закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:31
2023-02-22T17:31
2023-02-22T18:18
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов. Документ вносит изменения в Закон "О государственном языке", в частности, он устанавливает статус русского как языка государствообразующего народа. Документ вводит понятие "нормы современного русского литературного языка", их зафиксируют в словарях, грамматиках и справочниках, на специальных информационных ресурсах. Также предлагается установить перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. Это образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. Для должностных лиц, государственных и муниципальных информационных систем предлагается установить норму - не использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги.Сенатор Людмила Нарусова высказалась против принятия закона об ограничении заимствования иностранных слов в русском языке. Политик отметила, что документ разрабатывался для ограничения использования в русском языке явных англицизмов и нецензурных слов, однако, по ее мнению, "списка таких ограничений нет".Обращаясь к главе Совфеда Валентине Матвиенко, Нарусова отметила, что слова "спикер" и "президент" также иностранного происхождения. На что Матвиенко отреагировала, что она "председатель Совета Федерации".В свою очередь сенатор Елена Мизулина напомнила, что в юриспруденции 90% слов имеют латинское или греческое происхождение.Матвиенко подчеркнула, что тема русского языка глубокая, и выразила понимание высказываемым сенаторами сомнениям.Она поручила профильному комитету по науке, образованию и культуре в ежемесячном режиме мониторить реализацию закона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, совет федерации рф, россия
Общество, Совет Федерации РФ, Россия
17:31 22.02.2023 (обновлено: 18:18 22.02.2023)
Совфед одобрил закон о госязыке, регулирующий употребление иностранных слов
Совфед одобрил закон о государственном языке, регулирующий употребление иностранных слов
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об ограничении использования иностранных слов в русском языке за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов.
Документ вносит изменения в Закон "О государственном языке", в частности, он устанавливает статус русского как языка государствообразующего народа.
Документ вводит понятие "нормы современного русского литературного языка", их зафиксируют в словарях, грамматиках и справочниках, на специальных информационных ресурсах.
Также предлагается установить перечень сфер со строгим соблюдением норм современного русского литературного языка. Это образование, СМИ, публичные выступления, государственные и муниципальные системы. Для должностных лиц, государственных и муниципальных информационных систем предлагается установить норму - не использовать иностранные слова, если у них есть русские аналоги.
Сенатор Людмила Нарусова
высказалась против принятия закона об ограничении заимствования иностранных слов в русском языке. Политик отметила, что документ разрабатывался для ограничения использования в русском языке явных англицизмов и нецензурных слов, однако, по ее мнению, "списка таких ограничений нет".
Обращаясь к главе Совфеда Валентине Матвиенко
, Нарусова отметила, что слова "спикер" и "президент" также иностранного происхождения. На что Матвиенко отреагировала, что она "председатель Совета Федерации".
В свою очередь сенатор Елена Мизулина
напомнила, что в юриспруденции 90% слов имеют латинское или греческое происхождение.
Матвиенко подчеркнула, что тема русского языка глубокая, и выразила понимание высказываемым сенаторами сомнениям.
"Но с чего-то надо начать. Этот закон – это призыв, у нас есть государственный язык, который должен быть защищен. При всем несовершенстве закона нужно его поддержать", - считает парламентарий.
Она поручила профильному комитету по науке, образованию и культуре в ежемесячном режиме мониторить реализацию закона.