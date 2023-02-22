https://ria.ru/20230222/gosduma-1853578268.html

Госдума обсудит проект по запрету удаленной работы для ряда IT-специалистов

Госдума обсудит проект по запрету удаленной работы для ряда IT-специалистов - РИА Новости, 22.02.2023

Госдума обсудит проект по запрету удаленной работы для ряда IT-специалистов

Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании в среду проект постановления, подготовленный по итогам правительственного часа комитетом Госдумы по информационной... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T00:32

2023-02-22T00:32

2023-02-22T00:33

общество

россия

максут шадаев

госдума рф

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании в среду проект постановления, подготовленный по итогам правительственного часа комитетом Госдумы по информационной политике, согласно которому Дума рекомендует Минцифры проработать вопрос о включении школьных учителей информатики в перечень получателей господдержки и о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, занимающихся разработкой государственных информационных систем (ГИС). В рамках правчаса 20 декабря 2022 года в Госдуме с докладом о ходе цифровой трансформации и обеспечения информационной безопасности РФ выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. Согласно документу, предлагается проработать вопрос о включении школьных учителей информатики и ИТ-специалистов высших учебных заведений в перечень получателей мер государственной поддержки и иных преференций, предусмотренных для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний. Также предлагается совместно с Госдумой проработать вопрос о запрете удаленной работы для ИТ-специалистов, выехавших за пределы России после начала спецоперации, "связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных". Проект предлагает подчеркнуть стратегически важный аспект проведения работ и достижения импортозамещения во всех сферах высоких технологий, сетевой инфраструктуры, в области связи, программного обеспечения, производства базовых станций подвижной радиотелефонной связи, а также необходимость поэтапного ограничения использования зарубежных технологических решений. Предлагается дать рекомендации по совершенствованию работы в этой сфере министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и правительству РФ, включая организацию работы в новых регионах.

https://ria.ru/20230220/udalenka-1853290767.html

https://ria.ru/20230215/it-1852097934.html

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общество, россия, максут шадаев, госдума рф