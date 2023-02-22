https://ria.ru/20230222/gochs-1853585906.html

ВНИИ ГОЧС актуализировал стандарт по системам оповещения населения

ВНИИ ГОЧС актуализировал стандарт по системам оповещения населения - РИА Новости, 22.02.2023

ВНИИ ГОЧС актуализировал стандарт по системам оповещения населения

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработал актуализированную версию... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T02:51

2023-02-22T02:51

2023-02-22T02:51

общество

россия

крымск

внии гочс

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) разработал актуализированную версию национального стандарта (ГОСТ), позволяющего повысить эффективность работы систем оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций. Отмечается, что актуализация стандарта стала крайне необходимой после выявления проблем, предусмотреть которые на этапе разработки и утверждения нормативной и методической документации было практически невозможно. "Это связано с наложением зон звукового оповещения оконечных средств, установленных в непосредственной близости друг от друга. Такого рода наложения наиболее часто встречаются в городах-миллионниках, а также в городах и населенных пунктах с высокой плотностью опасных производственных объектов", - отмечает ВНИИ ГОЧС. Как ожидается, актуализированная версия ГОСТа будет использоваться органами государственной власти, местного самоуправления, а также организациями, предприятиями и учреждениями. "Его применение позволит повысить эффективность оповещения в случаях угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций", - резюмируют ученые института. С 1 февраля 2023 года в России вступили в силу 11 новых стандартов, четыре из которых – межгосударственные. Все ГОСты разработаны специалистами ВНИИ ГОЧС и утверждены Росстандартом в 2022 году. Два национальных стандарта впервые определяют общие требования к локальным системам оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов и к региональным автоматизированным системам централизованного оповещения. Еще один ГОСТ впервые содержит требования к кодификации, маркировке и идентификации карты спасения всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории России. Особую актуальность проблематика оповещения населения получила после трагедии в кубанском Крымске, где в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. После этого ЧП Следственный комитет выяснил, что в городе система оповещения практически отсутствовала, ее услышали лишь полсотни человек - и то, когда было уже слишком поздно. Сейчас ведутся работы по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что она позволит в случае угрозы или возникновения ЧС в два раза сократить время доведения необходимой информации до населения и обеспечить его максимальный охват.

https://ria.ru/20221208/germaniya-1837355124.html

https://ria.ru/20230127/tyumen-1847964461.html

россия

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общество, россия, крымск, внии гочс, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)