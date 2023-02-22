https://ria.ru/20230222/gimalai-1853842646.html

Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях

Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях - РИА Новости, 22.02.2023

Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях

Индия может столкнуться с разрушительным землетрясением в Гималаях, заявил главный научный сотрудник Национального института геофизических исследований Н... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T18:00

2023-02-22T18:00

2023-02-22T18:00

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гималаи

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев – РИА Новости. Индия может столкнуться с разрушительным землетрясением в Гималаях, заявил главный научный сотрудник Национального института геофизических исследований Н. Пурначандра Рао. "Поверхность Земли состоит из различных плит, которые постоянно находятся в движении. Индийская плита перемещается примерно на 5 сантиметров в год, что приводит к накоплению напряжения вдоль Гималаев, увеличивая вероятность более сильного землетрясения", - сказал он изданию ANI. Рао отметил, что район между расположенным на севере Индии штатом Химачал-Прадеш и западной частью Непала особенно уязвим для землетрясений, которые могут произойти в любой момент. "У нас есть мощная сеть из 18 сейсмографических станций в Уттаракханде. Регион, называемый сейсмическим разрывом между Химачал-Прадеш и западной частью Непала, включая Уттаракханд, подвержен землетрясениям, которые могут произойти в любое время", - сказал сейсмолог. Предупреждение о разрушительном землетрясении из-за накопления напряжения вдоль Гималаев появилось после катастрофического землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Турции и Сирии, в результате которого погибло около 45 тысяч человек. В то время как Анатолийская плита Турции, являющаяся одной из наиболее активных сейсмических зон, делает ее одной из стран, наиболее подверженных землетрясениям, согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, весь гималайский пояс также считается подверженным сильным землетрясениям магнитудой более 8.

https://ria.ru/20230222/zemletryasenie-1853640627.html

https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html

гималаи

индия

химачал-прадеш

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в мире, гималаи, индия, химачал-прадеш