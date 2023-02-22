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Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях - РИА Новости, 22.02.2023
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Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях
Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях - РИА Новости, 22.02.2023
Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях
Индия может столкнуться с разрушительным землетрясением в Гималаях, заявил главный научный сотрудник Национального института геофизических исследований Н... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T18:00
2023-02-22T18:00
в мире
гималаи
индия
химачал-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев – РИА Новости. Индия может столкнуться с разрушительным землетрясением в Гималаях, заявил главный научный сотрудник Национального института геофизических исследований Н. Пурначандра Рао. "Поверхность Земли состоит из различных плит, которые постоянно находятся в движении. Индийская плита перемещается примерно на 5 сантиметров в год, что приводит к накоплению напряжения вдоль Гималаев, увеличивая вероятность более сильного землетрясения", - сказал он изданию ANI. Рао отметил, что район между расположенным на севере Индии штатом Химачал-Прадеш и западной частью Непала особенно уязвим для землетрясений, которые могут произойти в любой момент. "У нас есть мощная сеть из 18 сейсмографических станций в Уттаракханде. Регион, называемый сейсмическим разрывом между Химачал-Прадеш и западной частью Непала, включая Уттаракханд, подвержен землетрясениям, которые могут произойти в любое время", - сказал сейсмолог. Предупреждение о разрушительном землетрясении из-за накопления напряжения вдоль Гималаев появилось после катастрофического землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Турции и Сирии, в результате которого погибло около 45 тысяч человек. В то время как Анатолийская плита Турции, являющаяся одной из наиболее активных сейсмических зон, делает ее одной из стран, наиболее подверженных землетрясениям, согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, весь гималайский пояс также считается подверженным сильным землетрясениям магнитудой более 8.
https://ria.ru/20230222/zemletryasenie-1853640627.html
https://ria.ru/20230220/zemletryaseniya-1853301760.html
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в мире, гималаи, индия, химачал-прадеш
В мире, Гималаи, Индия, Химачал-Прадеш
18:00 22.02.2023
 
Индийские сейсмологи предсказали разрушительное землетрясение в Гималаях

Геофизик Пурначандра Рао: в Гималаях может произойти разрушительное землетрясение

CC BY 3.0 / Muhammad Ashar / Nanga Parbat Rupal Base campГорный массив Нангапарбат
Горный массив Нангапарбат - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
CC BY 3.0 / Muhammad Ashar / Nanga Parbat Rupal Base camp
Горный массив Нангапарбат . Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 фев – РИА Новости. Индия может столкнуться с разрушительным землетрясением в Гималаях, заявил главный научный сотрудник Национального института геофизических исследований Н. Пурначандра Рао.
"Поверхность Земли состоит из различных плит, которые постоянно находятся в движении. Индийская плита перемещается примерно на 5 сантиметров в год, что приводит к накоплению напряжения вдоль Гималаев, увеличивая вероятность более сильного землетрясения", - сказал он изданию ANI.
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Рао отметил, что район между расположенным на севере Индии штатом Химачал-Прадеш и западной частью Непала особенно уязвим для землетрясений, которые могут произойти в любой момент.
"У нас есть мощная сеть из 18 сейсмографических станций в Уттаракханде. Регион, называемый сейсмическим разрывом между Химачал-Прадеш и западной частью Непала, включая Уттаракханд, подвержен землетрясениям, которые могут произойти в любое время", - сказал сейсмолог.
Предупреждение о разрушительном землетрясении из-за накопления напряжения вдоль Гималаев появилось после катастрофического землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло в Турции и Сирии, в результате которого погибло около 45 тысяч человек. В то время как Анатолийская плита Турции, являющаяся одной из наиболее активных сейсмических зон, делает ее одной из стран, наиболее подверженных землетрясениям, согласно данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, весь гималайский пояс также считается подверженным сильным землетрясениям магнитудой более 8.
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