https://ria.ru/20230222/geraschenko-1853883890.html
В Киеве испугались послания Москвы из "Лужников"
В Киеве испугались послания Москвы из "Лужников" - РИА Новости, 22.02.2023
В Киеве испугались послания Москвы из "Лужников"
Слова российского военного про флаг над немецкой столицей, прозвучавшие на митинг-концерте в Москве, напугали советника главы МВД Украины Антона Геращенко,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T20:57
2023-02-22T20:57
2023-02-22T21:05
россия
антон геращенко
мвд украины
владимир путин
украина
германия
москва
киев
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Слова российского военного про флаг над немецкой столицей, прозвучавшие на митинг-концерте в Москве, напугали советника главы МВД Украины Антона Геращенко, отрывок выступления он опубликовал в Twitter."Германия, внимание! Россияне уже поют о флаге над Берлином", — высказался чиновник.Командир первого разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко исполнил современную версию военной песни "Катюша". В одной из строк поется: "Зардеет ярко-красный флаг над Берлином".В среду в Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По данным МВД, в мероприятии участвовали более 200 тысяч человек. Перед собравшимися выступил Владимир Путин.
https://ria.ru/20230222/duda-1853869755.html
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РИА Новости
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Россия, Антон Геращенко, МВД Украины, Владимир Путин, Украина, Германия, Москва, Киев
20:57 22.02.2023 (обновлено: 21:05 22.02.2023)
В Киеве испугались послания Москвы из "Лужников"
Советник главы МВД Украины Геращенко увидел скрытый смысл в исполненной в "Лужниках" песне