https://ria.ru/20230222/geraschenko-1853883890.html

В Киеве испугались послания Москвы из "Лужников"

В Киеве испугались послания Москвы из "Лужников" - РИА Новости, 22.02.2023

В Киеве испугались послания Москвы из "Лужников"

Слова российского военного про флаг над немецкой столицей, прозвучавшие на митинг-концерте в Москве, напугали советника главы МВД Украины Антона Геращенко,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T20:57

2023-02-22T20:57

2023-02-22T21:05

россия

антон геращенко

мвд украины

владимир путин

украина

германия

москва

киев

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Слова российского военного про флаг над немецкой столицей, прозвучавшие на митинг-концерте в Москве, напугали советника главы МВД Украины Антона Геращенко, отрывок выступления он опубликовал в Twitter."Германия, внимание! Россияне уже поют о флаге над Берлином", — высказался чиновник.Командир первого разведывательного взвода разведывательной роты Николай Романенко исполнил современную версию военной песни "Катюша". В одной из строк поется: "Зардеет ярко-красный флаг над Берлином".В среду в Москве на стадионе "Лужники" состоялся митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. По данным МВД, в мероприятии участвовали более 200 тысяч человек. Перед собравшимися выступил Владимир Путин.

https://ria.ru/20230222/duda-1853869755.html

https://ria.ru/20230222/putin-1853788240.html

россия

украина

германия

москва

киев

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, антон геращенко, мвд украины, владимир путин, украина, германия, москва, киев