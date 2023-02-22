https://ria.ru/20230222/gaz-1853700552.html

В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении

В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении - РИА Новости, 22.02.2023

В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении

Двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T13:18

2023-02-22T13:18

2023-02-22T13:18

происшествия

россия

тазовский район

ямал

следственный комитет россии (ск рф)

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола на месторождении в Тазовском районе Ямала. "Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу", - говорится в сообщении. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте, будут дана юридическая оценка.

https://ria.ru/20230217/vzryv-1852684334.html

https://ria.ru/20230209/ballon-1850878400.html

россия

тазовский район

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, россия, тазовский район, ямал, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао)