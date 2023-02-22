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В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении - РИА Новости, 22.02.2023
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В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении - РИА Новости, 22.02.2023
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении
Двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:18
2023-02-22T13:18
происшествия
россия
тазовский район
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола на месторождении в Тазовском районе Ямала. "Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу", - говорится в сообщении. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте, будут дана юридическая оценка.
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россия
тазовский район
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происшествия, россия, тазовский район, ямал, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Россия, Тазовский район, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
13:18 22.02.2023
 
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении

В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на месторождении

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола на месторождении в Тазовском районе Ямала.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 14:34
В Чапаевске из-за взрыва на заводе погиб один человек и трое пострадали
"Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу", - говорится в сообщении.
На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте, будут дана юридическая оценка.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 15:40
В Нижнем Новгороде рабочие пострадали при взрыве газового баллона
 
ПроисшествияРоссияТазовский районЯмалСледственный комитет России (СК РФ)Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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