https://ria.ru/20230222/gaz-1853700552.html
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении - РИА Новости, 22.02.2023
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении
Двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T13:18
2023-02-22T13:18
2023-02-22T13:18
происшествия
россия
тазовский район
ямал
следственный комитет россии (ск рф)
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 фев – РИА Новости. Двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на одном из месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, хлопок газовоздушной смеси произошел при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола на месторождении в Тазовском районе Ямала. "Двое рабочих коммерческой организации, 1984 и 1993 годов рождения, погибли. Еще один, получивший травмы, доставлен санавиацией в Новоуренгойскую городскую больницу", - говорится в сообщении. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, действиям лиц, ответственных за соблюдение требований безопасности на промышленном объекте, будут дана юридическая оценка.
https://ria.ru/20230217/vzryv-1852684334.html
https://ria.ru/20230209/ballon-1850878400.html
россия
тазовский район
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, тазовский район, ямал, следственный комитет россии (ск рф), ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Россия, Тазовский район, Ямал, Следственный комитет России (СК РФ), Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа на месторождении
В ЯНАО двое рабочих погибли при хлопке газа во время сварочных работ на месторождении