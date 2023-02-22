https://ria.ru/20230222/gaz-1853621492.html
Объем прокачки российского газа через Украину вырос на 4,2 процента
Объем прокачки российского газа через Украину вырос на 4,2 процента - РИА Новости, 22.02.2023
Объем прокачки российского газа через Украину вырос на 4,2 процента
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,1 миллиона кубометров на 22... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:03
2023-02-22T10:03
2023-02-22T10:17
экономика
газпром
украина
европа
сергей куприянов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,1 миллиона кубометров на 22 февраля, что на 4,2% выше показателя вторника и соответствует уровню конца 2022 года, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 миллиона кубометров на 22 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.С конца мая 2022 года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. Так, в декабре вплоть до первых числе января 2023 года в среднем они составляли 42,3 миллиона кубов. Однако с 4 января этого года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров.С 1 февраля он перешел к росту, а 21 февраля составил 40,4 миллиона кубометров. Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230221/gaz-1853331058.html
https://ria.ru/20230219/gaz-1852971087.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, газпром, украина, европа, сергей куприянов
Экономика, Газпром, Украина, Европа, Сергей Куприянов
10:03 22.02.2023 (обновлено: 10:17 22.02.2023)
Объем прокачки российского газа через Украину вырос на 4,2 процента
Подтвержденный Украиной объем прокачки российского газа вырос на 4,2 процента
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 42,1 миллиона кубометров на 22 февраля, что на 4,2% выше показателя вторника и соответствует уровню конца 2022 года, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,1 миллиона кубометров на 22 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
С конца мая 2022 года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу
держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. Так, в декабре вплоть до первых числе января 2023 года в среднем они составляли 42,3 миллиона кубов. Однако с 4 января этого года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров.
С 1 февраля он перешел к росту, а 21 февраля составил 40,4 миллиона кубометров. Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).
Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.