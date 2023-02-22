https://ria.ru/20230222/fond-1853764722.html
Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме
Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме - РИА Новости, 22.02.2023
Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме
Специальный фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации необходимо создать в ускоренном режиме, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:46
2023-02-22T15:46
2023-02-22T18:01
михаил мишустин
политика
россия
украина
татьяна голикова
владимир путин
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специальный фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации необходимо создать в ускоренном режиме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства."В короткие сроки следует сделать все, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции", — сказал он.Как подчеркнул Мишустин, отделения этого фонда должны быть открыты в каждом регионе до конца этого года. Контролировать выполнение этой задачи он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.Председатель правительства также попросил уделить особое внимание реализации социальных гарантий для защитников. Кроме того, Мишустин поручил наладить обратную связь с всеми субъектами страны и сделать так, чтобы каждый волнующий военнослужащих вопрос решался как можно скорее.Накануне президент Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Эта организация будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. Как подчеркнул глава государства, за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном закрепят персонального социального работника, координатора.
https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html
https://ria.ru/20230209/vyplata-1850992135.html
https://ria.ru/20230220/volontery-1853160796.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, политика, россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
Михаил Мишустин, Политика, Россия, Украина, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года
15:46 22.02.2023 (обновлено: 18:01 22.02.2023)
Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме
Мишустин поручил ускорить создание фонда для помощи семьям участников специальной операции
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специальный фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации необходимо создать в ускоренном режиме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.
"В короткие сроки следует сделать все, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции", — сказал он.
Как подчеркнул Мишустин, отделения этого фонда должны быть открыты в каждом регионе до конца этого года. Контролировать выполнение этой задачи он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой
.
Председатель правительства также попросил уделить особое внимание реализации социальных гарантий для защитников.
"Все положенные им выплаты, денежные довольствия, медицинскую помощь нужно предоставлять в полном объеме и своевременно", — отметил он.
Кроме того, Мишустин поручил наладить обратную связь с всеми субъектами страны и сделать так, чтобы каждый волнующий военнослужащих вопрос решался как можно скорее.
Накануне президент Владимир Путин
, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине
.
Эта организация будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии.
Как подчеркнул глава государства, за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном закрепят персонального социального работника, координатора.