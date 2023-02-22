https://ria.ru/20230222/fond-1853764722.html

Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме

Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме - РИА Новости, 22.02.2023

Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме

Специальный фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации необходимо создать в ускоренном режиме, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:46

2023-02-22T15:46

2023-02-22T18:01

михаил мишустин

политика

россия

украина

татьяна голикова

владимир путин

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844444309_0:0:2782:1566_1920x0_80_0_0_6b5b31a1bce678e94fa6711fe72169e7.jpg

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Специальный фонд для поддержки семей погибших участников и ветеранов спецоперации необходимо создать в ускоренном режиме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства."В короткие сроки следует сделать все, чтобы заработал специальный фонд, который окажет адресную персональную помощь семьям погибших бойцов и ветеранов специальной военной операции", — сказал он.Как подчеркнул Мишустин, отделения этого фонда должны быть открыты в каждом регионе до конца этого года. Контролировать выполнение этой задачи он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой.Председатель правительства также попросил уделить особое внимание реализации социальных гарантий для защитников. Кроме того, Мишустин поручил наладить обратную связь с всеми субъектами страны и сделать так, чтобы каждый волнующий военнослужащих вопрос решался как можно скорее.Накануне президент Владимир Путин, обращаясь с посланием Федеральному собранию, заявил о создании специального фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции на Украине. Эта организация будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышении квалификации, а также получении новой профессии. Как подчеркнул глава государства, за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном закрепят персонального социального работника, координатора.

https://ria.ru/20230120/mobilizatsiya-1846328020.html

https://ria.ru/20230209/vyplata-1850992135.html

https://ria.ru/20230220/volontery-1853160796.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

михаил мишустин, политика, россия, украина, татьяна голикова, владимир путин, послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года