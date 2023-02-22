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В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара - РИА Новости, 22.02.2023
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В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара
В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара - РИА Новости, 22.02.2023
В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара
Власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей опровергли фейк об угрозе ракетного удара, который крутили сразу на нескольких радиостанциях. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T09:50
2023-02-22T10:23
курганская область
белгородская область
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей опровергли фейк об угрозе ракетного удара, который крутили сразу на нескольких радиостанциях. "Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — говорится в записи в Telegram-канале правительства Воронежской области.В среду в соцсетях появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио вместо эфира сначала включали сирену, а потом женский голос предупреждал об "угрозе ракетного удара" и призывал проследовать в укрытия. В Воронежской области отметили, что одно из сообщений зафиксировано в эфире станции Relax FM.В свою очередь, оперштаб Белгородской области сообщил о взломе "предположительно с украинской стороны" одной из радиостанций. "Цель — посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам. В случае ЧС вся оперативная информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках", — заметили в его пресс-службе.О хакерской атаке на "Авторадио" заявили и в правительстве Курганской области, там аналогично "злоумышленники транслировали в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара".Федеральное МЧС объяснило инцидент хакерской атакой на серверы коммерческих радиостанций.
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курганская область, белгородская область, воронежская область, происшествия
Курганская область, Белгородская область, Воронежская область, Происшествия
09:50 22.02.2023 (обновлено: 10:23 22.02.2023)
 
В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара

В Воронеже, Кургане и Белгороде назвали фейк об угрозе ракетного удара провокацией Киева

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкАвтомобиль МЧС
Автомобиль МЧС - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей опровергли фейк об угрозе ракетного удара, который крутили сразу на нескольких радиостанциях.
"Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — говорится в записи в Telegram-канале правительства Воронежской области.
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В среду в соцсетях появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио вместо эфира сначала включали сирену, а потом женский голос предупреждал об "угрозе ракетного удара" и призывал проследовать в укрытия. В Воронежской области отметили, что одно из сообщений зафиксировано в эфире станции Relax FM.
В свою очередь, оперштаб Белгородской области сообщил о взломе "предположительно с украинской стороны" одной из радиостанций.
"Цель — посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам. В случае ЧС вся оперативная информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках", — заметили в его пресс-службе.
О хакерской атаке на "Авторадио" заявили и в правительстве Курганской области, там аналогично "злоумышленники транслировали в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара".
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