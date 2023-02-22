https://ria.ru/20230222/feyk-1853617223.html

В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара

В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара - РИА Новости, 22.02.2023

В Воронеже, Кургане и Белгороде опровергли фейк об угрозе ракетного удара

Власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей опровергли фейк об угрозе ракетного удара, который крутили сразу на нескольких радиостанциях. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T09:50

2023-02-22T09:50

2023-02-22T10:23

курганская область

белгородская область

воронежская область

происшествия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Власти Воронежской, Белгородской и Курганской областей опровергли фейк об угрозе ракетного удара, который крутили сразу на нескольких радиостанциях. "Это сообщение является провокацией пособников киевского режима и не соответствует действительности. Обстановка в регионе — контролируемая и без происшествий. Убедительно просим воронежцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике", — говорится в записи в Telegram-канале правительства Воронежской области.В среду в соцсетях появились видеозаписи из салонов автомобилей, где по радио вместо эфира сначала включали сирену, а потом женский голос предупреждал об "угрозе ракетного удара" и призывал проследовать в укрытия. В Воронежской области отметили, что одно из сообщений зафиксировано в эфире станции Relax FM.В свою очередь, оперштаб Белгородской области сообщил о взломе "предположительно с украинской стороны" одной из радиостанций. "Цель — посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам. В случае ЧС вся оперативная информация будет размещена в аккаунтах оперштаба и других официальных источниках", — заметили в его пресс-службе.О хакерской атаке на "Авторадио" заявили и в правительстве Курганской области, там аналогично "злоумышленники транслировали в эфире сообщение о воздушной тревоге и опасности ракетного удара".Федеральное МЧС объяснило инцидент хакерской атакой на серверы коммерческих радиостанций.

https://ria.ru/20230203/polozhenie-1849563358.html

https://ria.ru/20230216/rkn-1852463642.html

курганская область

белгородская область

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

курганская область, белгородская область, воронежская область, происшествия