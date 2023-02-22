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Место под солнцем: Европа столкнулась с новой угрозой - РИА Новости, 22.02.2023
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Место под солнцем: Европа столкнулась с новой угрозой
Место под солнцем: Европа столкнулась с новой угрозой - РИА Новости, 22.02.2023
Место под солнцем: Европа столкнулась с новой угрозой
В ЕС утверждают, что покончили с газовой зависимостью от России. А в планах — вообще распрощаться с голубым топливом. Уже через семь лет основным источником... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:00
2023-02-22T12:00
экономика
европа
китай
россия
евросоюз
enel
международное энергетическое агентство
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС утверждают, что покончили с газовой зависимостью от России. А в планах — вообще распрощаться с голубым топливом. Уже через семь лет основным источником энергии на континенте должно стать солнце. В Пекине потирают руки: спрос на солнечные батареи в Европе растет, а местного производства практически нет — все импортируют из КНР.Ближе к солнцуУспешное завершение зимнего сезона и заполненные газохранилища внушают европейским политикам оптимизм. Хотя потрепанному из-за разрыва с Россией бюджету альтернативные закупки обошлись недешево — минимум триллион долларов дополнительных расходов.Потребление российского топлива в ЕС сократят на 66 процентов. Ну а к 2027 году покончат с углеводородами полностью. Ставка — на возобновляемую энергию, прежде всего солнечную.Сейчас этот рынок на 80 процентов контролируют китайцы, доминирующие в производстве и солнечных панелей, и компонентов.Восемь из десяти крупнейших в мире предприятий отрасли — китайские. В топе еще лишь канадская Solar (восьмое место) и американская First Solar (десятое).Это результат резкого роста спроса на солнечные панели в условиях энергокризиса. После того как электроэнергия подорожала в разы, их активно приобретали компании и население.Не те мощностиПо данным Международного энергетического агентства (МЭА), в самой Европе изготавливают лишь 2,8 процента панелей.В ЕС срочно запускают собственные проекты. В частности, на заводе компании Enel в Сицилии к середине 2024-го надеются выйти на объемы, достаточные для генерации трех гигаватт. Сейчас — всего 200 мегаватт.Не выдерживают конкуренцииКитайские солнечные панели покорили европейский рынок лет десять назад — они были намного дешевле местных аналогов. Это обеспокоило Брюссель. Еврокомиссия запустила антидемпинговое и антисубсидиарное расследование.Китайцы предприняли аналогичные меры против импорта вина из ЕС и пригрозили взяться за европейские элитные автомобили. В результате в 2013-м стороны подписали соглашение о минимальных ценах на китайские товары. Так что расширить производство солнечных панелей — задача не из легких. Китайские предприятия поддерживает государство — льготами и субсидиями. Они могут позволить себе агрессивный демпинг.Китайские компонентыВопрос не только в себестоимости. Enel и другие европейские компании нуждаются в компонентах китайского происхождения, без которых сборка панелей невозможна. Это и солнечные элементы, и кремниевые пластины, и поликремний.Один из крупнейших производителей поликремния — немецкая Wacker Chemie. Но большую часть продукции компания отправляет опять же в Китай для солнечных элементов.КНР также лидирует в других видах сырья, включая редкоземельные минералы, которые применяются в возобновляемой энергетике.Попались на крючокВ Европе положение дел осознают. Enel пытается найти партнеров в Европе и Северной Америке. В Брюсселе хотят субсидировать строительство новых заводов и расширение действующих. Но об энергетической независимости говорить не приходится.У Китая же есть все инструменты, чтобы не потерять свой кусок пирога. Например, Пекин может ограничить экспорт оборудования для выпуска кремниевых слитков и пластин — компонентов солнечных элементов. Это сильно осложнит Западу жизнь.С другой стороны, наступают и США: в соответствии с законом о снижении инфляции власти предложили компаниям огромные субсидии на солнечную энергетику и зеленые технологии. Европе подобная щедрость пока не по карману.
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экономика, европа, китай, россия, евросоюз, enel , международное энергетическое агентство
Экономика, Европа, Китай, Россия, Евросоюз, Enel , Международное энергетическое агентство
08:00 22.02.2023 (обновлено: 12:00 22.02.2023)
 

Место под солнцем: Европа столкнулась с новой угрозой

© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В ЕС утверждают, что покончили с газовой зависимостью от России. А в планах — вообще распрощаться с голубым топливом. Уже через семь лет основным источником энергии на континенте должно стать солнце. В Пекине потирают руки: спрос на солнечные батареи в Европе растет, а местного производства практически нет — все импортируют из КНР.

Ближе к солнцу

Успешное завершение зимнего сезона и заполненные газохранилища внушают европейским политикам оптимизм. Хотя потрепанному из-за разрыва с Россией бюджету альтернативные закупки обошлись недешево — минимум триллион долларов дополнительных расходов.
Потребление российского топлива в ЕС сократят на 66 процентов. Ну а к 2027 году покончат с углеводородами полностью. Ставка — на возобновляемую энергию, прежде всего солнечную.
Сейчас этот рынок на 80 процентов контролируют китайцы, доминирующие в производстве и солнечных панелей, и компонентов.
Восемь из десяти крупнейших в мире предприятий отрасли — китайские. В топе еще лишь канадская Solar (восьмое место) и американская First Solar (десятое).
Поэтому ЕС тут полностью зависит от КНР. В прошлом году китайский экспорт солнечных панелей в Европу подскочил более чем на 140 процентов, оборудование и компоненты обошлись почти в 20 миллиардов евро.
Это результат резкого роста спроса на солнечные панели в условиях энергокризиса. После того как электроэнергия подорожала в разы, их активно приобретали компании и население.
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Не те мощности

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в самой Европе изготавливают лишь 2,8 процента панелей.
В ЕС срочно запускают собственные проекты. В частности, на заводе компании Enel в Сицилии к середине 2024-го надеются выйти на объемы, достаточные для генерации трех гигаватт. Сейчас — всего 200 мегаватт.
Если это реализуют, Enel станет крупнейшим поставщиком панелей на континенте. Европейцы уверяют, что их продукция "более эффективная и долговечная" и потому легко потеснит на рынке китайскую. Однако практика показала, что это далеко не так.
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Не выдерживают конкуренции

Китайские солнечные панели покорили европейский рынок лет десять назад — они были намного дешевле местных аналогов. Это обеспокоило Брюссель. Еврокомиссия запустила антидемпинговое и антисубсидиарное расследование.
Китайцы предприняли аналогичные меры против импорта вина из ЕС и пригрозили взяться за европейские элитные автомобили. В результате в 2013-м стороны подписали соглашение о минимальных ценах на китайские товары.
В Европе сделку назвали "капитуляцией", обвинили власти в неспособности защитить собственную промышленность.
Так что расширить производство солнечных панелей — задача не из легких. Китайские предприятия поддерживает государство — льготами и субсидиями. Они могут позволить себе агрессивный демпинг.
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Китайские компоненты

Вопрос не только в себестоимости. Enel и другие европейские компании нуждаются в компонентах китайского происхождения, без которых сборка панелей невозможна. Это и солнечные элементы, и кремниевые пластины, и поликремний.
Например, порядка 80 процентов комплектующих ветряной турбины — из Китая. Там же делают 97 процентов кремниевых пластин для солнечных панелей. Доля КНР в поставках поликремния — ключевого сырья для солнечной энергетики — 45 процентов.
Один из крупнейших производителей поликремния — немецкая Wacker Chemie. Но большую часть продукции компания отправляет опять же в Китай для солнечных элементов.
КНР также лидирует в других видах сырья, включая редкоземельные минералы, которые применяются в возобновляемой энергетике.
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Попались на крючок

В Европе положение дел осознают. Enel пытается найти партнеров в Европе и Северной Америке. В Брюсселе хотят субсидировать строительство новых заводов и расширение действующих. Но об энергетической независимости говорить не приходится.
"Теперь импортируют не нефть и газ, а оборудование. Разумеется, нет ничего хорошего в том, что солнечную энергию рассматривают в качестве основы энергетической безопасности и стратегической автономии", — констатировали эксперты исследовательской службы Европарламента.
У Китая же есть все инструменты, чтобы не потерять свой кусок пирога. Например, Пекин может ограничить экспорт оборудования для выпуска кремниевых слитков и пластин — компонентов солнечных элементов. Это сильно осложнит Западу жизнь.
С другой стороны, наступают и США: в соответствии с законом о снижении инфляции власти предложили компаниям огромные субсидии на солнечную энергетику и зеленые технологии. Европе подобная щедрость пока не по карману.
 
ЭкономикаЕвропаКитайРоссияЕвросоюзEnelМеждународное энергетическое агентство
 
 
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