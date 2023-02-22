https://ria.ru/20230222/elbrus-1853651985.html
На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги
На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги - РИА Новости, 22.02.2023
На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги
Все три очереди канатных дорог и горнолыжные трассы на Эльбрусе 22 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин и штормового предупреждения,... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:25
2023-02-22T12:25
2023-02-22T12:25
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НАЛЬЧИК, 22 фев — РИА Новости. Все три очереди канатных дорог и горнолыжные трассы на Эльбрусе 22 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин и штормового предупреждения, сообщает администрация курорта "Эльбрус". Отмечается, что с утра специалисты проводили противолавинную обработку склонов горы Чегет, из-за чего на время была перекрыта автодорога Терскол-Азау. Работа канатных дорог была остановлена из-за высокой лавинной опасности во второй половине дня в понедельник, 20 февраля. Во вторник курорт не открылся по этой же причине. Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии до 23 февраля ожидается очень сильный ветер до 30-32 метров в секунду, а также сохраняется угроза схода лавин.
https://ria.ru/20230221/elbrus-1853332226.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги
На Эльбрусе третий день не работают канатные дороги из-за высокой опасности схода лавин