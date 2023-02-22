https://ria.ru/20230222/elbrus-1853651985.html

На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги

На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги - РИА Новости, 22.02.2023

На Эльбрусе из-за непогоды третий день не работают канатные дороги

Все три очереди канатных дорог и горнолыжные трассы на Эльбрусе 22 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин и штормового предупреждения,... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:25

2023-02-22T12:25

2023-02-22T12:25

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НАЛЬЧИК, 22 фев — РИА Новости. Все три очереди канатных дорог и горнолыжные трассы на Эльбрусе 22 февраля остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин и штормового предупреждения, сообщает администрация курорта "Эльбрус". Отмечается, что с утра специалисты проводили противолавинную обработку склонов горы Чегет, из-за чего на время была перекрыта автодорога Терскол-Азау. Работа канатных дорог была остановлена из-за высокой лавинной опасности во второй половине дня в понедельник, 20 февраля. Во вторник курорт не открылся по этой же причине. Ранее региональное ГУ МЧС РФ распространило предупреждение о том, что в горах Кабардино-Балкарии до 23 февраля ожидается очень сильный ветер до 30-32 метров в секунду, а также сохраняется угроза схода лавин.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия