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Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков - РИА Новости, 22.02.2023
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Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков
Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков - РИА Новости, 22.02.2023
Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил за пересмотр экономических составов преступлений, отметив, что предпринимателей нужно... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:22
2023-02-22T15:22
экономика
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил за пересмотр экономических составов преступлений, отметив, что предпринимателей нужно "наказывать рублем", а не сроками. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавил глава государства, перегибать палку ни к чему. "Есть статьи Уголовного кодекса, которые давным-давно можно было перевести в статьи Административного кодекса (КоАП). В конце концов, есть экономические преступления, но давайте наказывать рублем... Зачем же лишать людей свободы", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24". Политик подчеркнул, что такие инициативы "будут вноситься" в Госдуму, фракция их поддержит.
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экономика, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ
15:22 22.02.2023
 
Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков

Миронов выступил за наказание предпринимателей штрафами вместо лишения свободы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил за пересмотр экономических составов преступлений, отметив, что предпринимателей нужно "наказывать рублем", а не сроками.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавил глава государства, перегибать палку ни к чему.
"Есть статьи Уголовного кодекса, которые давным-давно можно было перевести в статьи Административного кодекса (КоАП). В конце концов, есть экономические преступления, но давайте наказывать рублем... Зачем же лишать людей свободы", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24". Политик подчеркнул, что такие инициативы "будут вноситься" в Госдуму, фракция их поддержит.
Борис Титов - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
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Послание Путина обнадежило российский бизнес, заявил Титов
 
ЭкономикаРоссияСергей МироновВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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