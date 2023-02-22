https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853753821.html
Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков
Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков - РИА Новости, 22.02.2023
Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков
Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил за пересмотр экономических составов преступлений, отметив, что предпринимателей нужно... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:22
2023-02-22T15:22
2023-02-22T15:22
экономика
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил за пересмотр экономических составов преступлений, отметив, что предпринимателей нужно "наказывать рублем", а не сроками. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавил глава государства, перегибать палку ни к чему. "Есть статьи Уголовного кодекса, которые давным-давно можно было перевести в статьи Административного кодекса (КоАП). В конце концов, есть экономические преступления, но давайте наказывать рублем... Зачем же лишать людей свободы", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24". Политик подчеркнул, что такие инициативы "будут вноситься" в Госдуму, фракция их поддержит.
https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф
Экономика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ
Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков
Миронов выступил за наказание предпринимателей штрафами вместо лишения свободы