https://ria.ru/20230222/ekonomika-1853753821.html

Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков

Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков - РИА Новости, 22.02.2023

Миронов предложил наказывать предпринимателей рублем вместо тюремных сроков

Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил за пересмотр экономических составов преступлений, отметив, что предпринимателей нужно... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:22

2023-02-22T15:22

2023-02-22T15:22

экономика

россия

сергей миронов

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов выступил за пересмотр экономических составов преступлений, отметив, что предпринимателей нужно "наказывать рублем", а не сроками. Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что надо вернуться к пересмотру экономических составов в уголовном законодательстве. Как добавил глава государства, перегибать палку ни к чему. "Есть статьи Уголовного кодекса, которые давным-давно можно было перевести в статьи Административного кодекса (КоАП). В конце концов, есть экономические преступления, но давайте наказывать рублем... Зачем же лишать людей свободы", - заявил Миронов в эфире телеканала "Россия 24". Политик подчеркнул, что такие инициативы "будут вноситься" в Госдуму, фракция их поддержит.

https://ria.ru/20230221/biznes-1853450073.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф