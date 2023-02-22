https://ria.ru/20230222/duda-1853869755.html
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом - РИА Новости, 22.02.2023
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом
Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:34
2023-02-22T19:34
2023-02-22T21:30
в мире
украина
польша
анджей дуда
джо байден
владимир путин
варшава
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве.Накануне польский лидер заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму бойцов Вооруженных сил России."Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился", — указано в публикации.О ляпе польского политика также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал случившееся "фатальной оплошностью".Во вторник в Варшаве сразу после Дуды с речью выступил американский президент Джо Байден. Он попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным и нелепым.
https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, анджей дуда, джо байден, владимир путин, варшава, россия
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Джо Байден, Владимир Путин, Варшава, Россия
19:34 22.02.2023 (обновлено: 21:30 22.02.2023)
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом
Польская газета Wprost назвала слова Дуды о героизме российских военных полным провалом