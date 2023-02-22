https://ria.ru/20230222/duda-1853869755.html

Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом

Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом - РИА Новости, 22.02.2023

Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом

Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:34

2023-02-22T19:34

2023-02-22T21:30

в мире

украина

польша

анджей дуда

джо байден

владимир путин

варшава

россия

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве.Накануне польский лидер заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму бойцов Вооруженных сил России."Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился", — указано в публикации.О ляпе польского политика также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал случившееся "фатальной оплошностью".Во вторник в Варшаве сразу после Дуды с речью выступил американский президент Джо Байден. Он попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным и нелепым.

https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html

https://ria.ru/20230222/bayden-1853818821.html

украина

польша

варшава

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, польша, анджей дуда, джо байден, владимир путин, варшава, россия