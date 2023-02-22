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Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом - РИА Новости, 22.02.2023
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Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом - РИА Новости, 22.02.2023
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом
Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:34
2023-02-22T21:30
в мире
украина
польша
анджей дуда
джо байден
владимир путин
варшава
россия
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве.Накануне польский лидер заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму бойцов Вооруженных сил России."Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился", — указано в публикации.О ляпе польского политика также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал случившееся "фатальной оплошностью".Во вторник в Варшаве сразу после Дуды с речью выступил американский президент Джо Байден. Он попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным и нелепым.
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в мире, украина, польша, анджей дуда, джо байден, владимир путин, варшава, россия
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, Джо Байден, Владимир Путин, Варшава, Россия
19:34 22.02.2023 (обновлено: 21:30 22.02.2023)
 
Польские СМИ назвали слова Дуды о российских военных полным провалом

Польская газета Wprost назвала слова Дуды о героизме российских военных полным провалом

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда во время поездки во Львов, 11 января 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Польская газета Wprost раскритиковала президента страны Анджея Дуду, назвавшего украинских солдат российскими во время выступления в Варшаве.
Накануне польский лидер заявил, что конфликт на Украине продолжается только благодаря героизму бойцов Вооруженных сил России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 17:35Специальная военная операция на Украине
Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину
"Это провал. Говоря об украинских солдатах, Дуда оговорился", — указано в публикации.
О ляпе польского политика также написала газета Wiadomosci, а портал NaTemat.pl назвал случившееся "фатальной оплошностью".
Во вторник в Варшаве сразу после Дуды с речью выступил американский президент Джо Байден. Он попытался оспорить заявление Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве выступление Байдена назвали лицемерным и нелепым.
Президент США Джо Байден во время выступления в Варшаве - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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