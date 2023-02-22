https://ria.ru/20230222/dtp-1853737208.html

В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе

В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе - РИА Новости, 22.02.2023

В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе

Автобус с находящимися внутри 29 пассажирами опрокинулся в Оренбургской области, погибших в результате ДТП нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T14:40

2023-02-22T14:40

2023-02-22T14:51

происшествия

оренбургская область

оренбург

казань

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УФА, 22 фев – РИА Новости. Автобус с находящимися внутри 29 пассажирами опрокинулся в Оренбургской области, погибших в результате ДТП нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, автобус опрокинулся в 14.10 (12.10 мск) на автодороге Оренбург - Казань в районе Татарской Каргалы. "В автобусе находились 29 человек, из них 4 детей. Все были размещены в районном доме культуры. Погибших нет. В настоящее время все пассажиры продолжили дальнейшее движение на другом автобусе", - пояснили в ГУ МЧС по области.В управлении МВД по Оренбургской области сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением. "В результате ДТП пострадавших нет. Все пассажиры осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи", - указали в ведомстве.Сообщается, что на месте находятся все спецслужбы, "сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства произошедшего".

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

оренбургская область

оренбург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, оренбургская область, оренбург, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)