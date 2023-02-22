Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/dtp-1853737208.html
В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе
В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе - РИА Новости, 22.02.2023
В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе
Автобус с находящимися внутри 29 пассажирами опрокинулся в Оренбургской области, погибших в результате ДТП нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T14:40
2023-02-22T14:51
происшествия
оренбургская область
оренбург
казань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853732515_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4bb5cc5b51e2772dff85deea79fc1d32.jpg
УФА, 22 фев – РИА Новости. Автобус с находящимися внутри 29 пассажирами опрокинулся в Оренбургской области, погибших в результате ДТП нет, сообщили в ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, автобус опрокинулся в 14.10 (12.10 мск) на автодороге Оренбург - Казань в районе Татарской Каргалы. "В автобусе находились 29 человек, из них 4 детей. Все были размещены в районном доме культуры. Погибших нет. В настоящее время все пассажиры продолжили дальнейшее движение на другом автобусе", - пояснили в ГУ МЧС по области.В управлении МВД по Оренбургской области сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением. "В результате ДТП пострадавших нет. Все пассажиры осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи", - указали в ведомстве.Сообщается, что на месте находятся все спецслужбы, "сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства произошедшего".
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
оренбургская область
оренбург
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853732515_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_979dc72740e6725ddf0d2f0552f6f956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, оренбургская область, оренбург, казань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург, Казань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
14:40 22.02.2023 (обновлено: 14:51 22.02.2023)
 
В Оренбургской области автобус опрокинулся на трассе

Автобус, в котором находились 29 пассажиров, опрокинулся на автодороге Оренбург — Казань

© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиНа месте ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Оренбург-Казань
На месте ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Оренбург-Казань - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
На месте ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Оренбург-Казань
Читать ria.ru в
УФА, 22 фев – РИА Новости. Автобус с находящимися внутри 29 пассажирами опрокинулся в Оренбургской области, погибших в результате ДТП нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, автобус опрокинулся в 14.10 (12.10 мск) на автодороге Оренбург - Казань в районе Татарской Каргалы.
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской областиНа месте ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Оренбург-Казань
На месте ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Оренбург-Казань - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Оренбургской области
На месте ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Оренбург-Казань
"В автобусе находились 29 человек, из них 4 детей. Все были размещены в районном доме культуры. Погибших нет. В настоящее время все пассажиры продолжили дальнейшее движение на другом автобусе", - пояснили в ГУ МЧС по области.
В управлении МВД по Оренбургской области сообщили, что водитель автобуса не справился с управлением. "В результате ДТП пострадавших нет. Все пассажиры осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи", - указали в ведомстве.
Сообщается, что на месте находятся все спецслужбы, "сотрудникам Госавтоинспекции предстоит установить все обстоятельства произошедшего".
На месте ДТП с автобусом в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
20 января, 15:36
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах
 
ПроисшествияОренбургская областьОренбургКазаньМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала