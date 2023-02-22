https://ria.ru/20230222/dtp-1853651500.html
В Красноярском крае столкнулись грузовик и микроавтобус
В Красноярском крае столкнулись грузовик и микроавтобус - РИА Новости, 22.02.2023
В Красноярском крае столкнулись грузовик и микроавтобус
Четыре человека пострадали после того как нетрезвый водитель лесовоза в Богучанском районе Красноярского края столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали семь... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T11:28
2023-02-22T11:28
2023-02-22T11:28
происшествия
авто
богучанский район
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красноярский край
дтп
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КРАСНОЯРСК, 22 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали после того как нетрезвый водитель лесовоза в Богучанском районе Красноярского края столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали семь пассажиров, сообщает краевой главк ГУМВД. Ранее в прокуратуре сообщили, что водитель микровавтобуса перевозил людей из города Кодинск без лицензии, а водитель лесовоза ехал в поселок Невонка Богучанского района и был пьян (пояснил, что выпивал накануне). По информации ведомства, у обоих водителей не было прав нужной категории. В удостоверениях у них была только категория В, годная для управления легковушками. "В результате ДТП за медицинской помощью обратилось четыре пассажира микроавтобуса, два из которых госпитализированы в районную больницу. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - говорится в сообщении ГУМВД. В отношении виновника ДТП составлено восемь административных материалов. Общая сумма штрафом может превысить 55 тысяч рублей. В отношении водителя микроавтобуса собран административный материал по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения".
https://ria.ru/20230220/dtp-1853223765.html
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происшествия, авто, богучанский район, россия, красноярский край, дтп
Происшествия, Авто, Богучанский район, Россия, Красноярский край, ДТП
В Красноярском крае столкнулись грузовик и микроавтобус
В Красноярском крае четверо пострадали при ДТП с грузовиком и микроавтобусом