https://ria.ru/20230222/dtp-1853631760.html

В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 22.02.2023

В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

Три человека погибли и два пострадали во время ДТП в Кормиловском районе Омской области, рассказа­ли в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T10:34

2023-02-22T10:34

2023-02-22T10:34

происшествия

авто

омская область

кормиловский район

дтп

россия

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ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Три человека погибли и два пострадали во время ДТП в Кормиловском районе Омской области, рассказа­ли в пресс-службе областного УМВД. Авария произошла в среду около 7.30 (4.30 мск). В районе 40-го километра автодороги Сыропятское-Калачинск столкнулись "Жигули" седьмой модели и грузовик Suzuki Elf. На место аварии выехал прокурор Кормилов­ского района Омской области Александр Сухоносов. Выясняются обстоятельства произошедшего. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20230222/moskva-1853581978.html

омская область

кормиловский район

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происшествия, авто, омская область, кормиловский район, дтп, россия