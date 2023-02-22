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В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 22.02.2023
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В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 22.02.2023
В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком
Три человека погибли и два пострадали во время ДТП в Кормиловском районе Омской области, рассказа­ли в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T10:34
2023-02-22T10:34
происшествия
авто
омская область
кормиловский район
дтп
россия
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ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Три человека погибли и два пострадали во время ДТП в Кормиловском районе Омской области, рассказа­ли в пресс-службе областного УМВД. Авария произошла в среду около 7.30 (4.30 мск). В районе 40-го километра автодороги Сыропятское-Калачинск столкнулись "Жигули" седьмой модели и грузовик Suzuki Elf. На место аварии выехал прокурор Кормилов­ского района Омской области Александр Сухоносов. Выясняются обстоятельства произошедшего. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20230222/moskva-1853581978.html
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происшествия, авто, омская область, кормиловский район, дтп, россия
Происшествия, Авто, Омская область, Кормиловский район, ДТП, Россия
10:34 22.02.2023
 
В Омской области два человека погибли в ДТП с грузовиком

В Омской области три человека погибли, два пострадали в ДТП с грузовиком

© Фото : ГУ МВД России по Омской области/TelegramДТП в Кормиловском районе в Омской области
ДТП в Кормиловском районе в Омской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© Фото : ГУ МВД России по Омской области/Telegram
ДТП в Кормиловском районе в Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 22 фев - РИА Новости. Три человека погибли и два пострадали во время ДТП в Кормиловском районе Омской области, рассказа­ли в пресс-службе областного УМВД.
Авария произошла в среду около 7.30 (4.30 мск). В районе 40-го километра автодороги Сыропятское-Калачинск столкнулись "Жигули" седьмой модели и грузовик Suzuki Elf.
"В результате ДТП во­дитель ВАЗа и два его пассажира скончались на месте происшествия, еще один пассажир этого автомобиля и водитель Suzuki Elf доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в пресс-службе.
На место аварии выехал прокурор Кормилов­ского района Омской области Александр Сухоносов. Выясняются обстоятельства произошедшего. Результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.
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ПроисшествияАвтоОмская областьКормиловский районДТПРоссия
 
 
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