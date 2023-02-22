https://ria.ru/20230222/dsnv-1853902049.html

В Госдепе рассчитывают, что Россия изменит решение по ДСНВ

В Госдепе рассчитывают, что Россия изменит решение по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

В Госдепе рассчитывают, что Россия изменит решение по ДСНВ

США надеются на изменение Россией решения о приостановке ДСНВ, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T23:40

2023-02-22T23:40

2023-02-22T23:42

сша

россия

государственный департамент сша

договор снв-3

нед прайс

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США надеются на изменение Россией решения о приостановке ДСНВ, заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс."Мы надеемся, Россия изменит свой курс, это не только в наших интересах, в интересах России, но и стран по всему миру", - сказал Прайс на брифинге.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Байден назвал решение РФ "большой ошибкой".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853871049.html

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сша, россия, государственный департамент сша, договор снв-3, нед прайс, владимир путин