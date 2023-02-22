Приостановка Россией ДСНВ не приближает мир к ядерной войне, заявил Рябков
Рябков: решение России о приостановке ДСНВ не приближает мир к ядерной войне
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В РФ не считают, что решение о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ) приближает мир к ядерной войне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне. Интерпретации могут быть разными, логика может быть разной. К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию - это США и их сателлиты. Вот кто толкает мир к грани подобной катастрофы", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
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Мы предупредили американцев - сделали это по закрытым каналам, делаем это публично о пагубности их политики такого рода. Но приостановка ДСНВ сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких ситуациях гипотетических может быть применено ядерное оружие. Прямой увязки здесь нет", - добавил Рябков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".