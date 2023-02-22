https://ria.ru/20230222/dsnv-1853871049.html

Приостановка Россией ДСНВ не приближает мир к ядерной войне, заявил Рябков

Приостановка Россией ДСНВ не приближает мир к ядерной войне, заявил Рябков - РИА Новости, 22.02.2023

Приостановка Россией ДСНВ не приближает мир к ядерной войне, заявил Рябков

В РФ не считают, что решение о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ) приближает мир к ядерной войне, заявил замглавы РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T19:40

2023-02-22T19:40

2023-02-22T19:40

в мире

россия

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франция

сергей рябков

владимир путин

договор снв-3

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В РФ не считают, что решение о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДНСВ) приближает мир к ядерной войне, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не считаю, что решение приостановить действие ДСНВ приближает нас к ядерной войне. Интерпретации могут быть разными, логика может быть разной. К ядерной войне могут приблизить мир те, кто безоглядно, предельно деструктивно, безответственно продолжает нагнетать обстановку, повышать ставки, эскалировать ситуацию - это США и их сателлиты. Вот кто толкает мир к грани подобной катастрофы", - заявил Рябков в эфире телеканала "Россия 1". Мы предупредили американцев - сделали это по закрытым каналам, делаем это публично о пагубности их политики такого рода. Но приостановка ДСНВ сама по себе не меняет ничего в нашем отношении к тому, каким образом, в каких ситуациях гипотетических может быть применено ядерное оружие. Прямой увязки здесь нет", - добавил Рябков. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".

https://ria.ru/20230221/ogranicheniya-1853552006.html

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853463568.html

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в мире, россия, сша, франция, сергей рябков, владимир путин, договор снв-3