https://ria.ru/20230222/dsnv-1853767271.html

Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением

Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением - РИА Новости, 22.02.2023

Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением

Закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ отвечает интересам её безопасности и является вынужденным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:53

2023-02-22T15:53

2023-02-22T15:53

россия

сша

ольга ковитиди

владимир путин

договор снв-3

безопасность

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ отвечает интересам её безопасности и является вынужденным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Приостановление Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является вынужденным, отвечает интересам национальной безопасности России , а так же интересам глобальной безопасности", - сказала она. Сенатор отметила, что США в одностороннем порядке перестали выполнять условия ДСНВ, что "вынуждает Россию принять настоящий закон". "США нарушили принцип неделимой безопасности, что недопустимо. США публично объявили Россию своим врагом и целью поражения, что не согласуется с правовой природой Договора", - заключила Ковитиди. Ранее о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, сообщил президент России Владимир Путин.

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, сша, ольга ковитиди, владимир путин, договор снв-3, безопасность