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Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением - РИА Новости, 22.02.2023
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Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением
Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением - РИА Новости, 22.02.2023
Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением
Закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ отвечает интересам её безопасности и является вынужденным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:53
2023-02-22T15:53
россия
сша
ольга ковитиди
владимир путин
договор снв-3
безопасность
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ отвечает интересам её безопасности и является вынужденным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Приостановление Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является вынужденным, отвечает интересам национальной безопасности России , а так же интересам глобальной безопасности", - сказала она. Сенатор отметила, что США в одностороннем порядке перестали выполнять условия ДСНВ, что "вынуждает Россию принять настоящий закон". "США нарушили принцип неделимой безопасности, что недопустимо. США публично объявили Россию своим врагом и целью поражения, что не согласуется с правовой природой Договора", - заключила Ковитиди. Ранее о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, сообщил президент России Владимир Путин.
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россия, сша, ольга ковитиди, владимир путин, договор снв-3, безопасность
Россия, США, Ольга Ковитиди, Владимир Путин, Договор СНВ-3, Безопасность
15:53 22.02.2023
 
Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением

Сенатор Ковитиди назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. . Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ отвечает интересам её безопасности и является вынужденным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Приостановление Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является вынужденным, отвечает интересам национальной безопасности России , а так же интересам глобальной безопасности", - сказала она.
Сенатор отметила, что США в одностороннем порядке перестали выполнять условия ДСНВ, что "вынуждает Россию принять настоящий закон".
"США нарушили принцип неделимой безопасности, что недопустимо. США публично объявили Россию своим врагом и целью поражения, что не согласуется с правовой природой Договора", - заключила Ковитиди.
Ранее о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, сообщил президент России Владимир Путин.
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 15:46
Совфед одобрил закон о приостановке участия России в ДСНВ
 
РоссияСШАОльга КовитидиВладимир ПутинДоговор СНВ-3Безопасность
 
 
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