Сенатор назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением
Сенатор Ковитиди назвала приостановление участия России в ДСНВ вынужденным решением
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. . Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Закон о приостановлении участия РФ в ДСНВ отвечает интересам её безопасности и является вынужденным решением, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Приостановление Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений является вынужденным, отвечает интересам национальной безопасности России , а так же интересам глобальной безопасности", - сказала она.
Сенатор отметила, что США в одностороннем порядке перестали выполнять условия ДСНВ, что "вынуждает Россию принять настоящий закон".
"США нарушили принцип неделимой безопасности, что недопустимо. США публично объявили Россию своим врагом и целью поражения, что не согласуется с правовой природой Договора", - заключила Ковитиди.
Ранее о том, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, сообщил президент России Владимир Путин.