https://ria.ru/20230222/dsnv-1853763356.html

Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ

Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ

США вряд ли будут подтверждать свои обязательства по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T15:42

2023-02-22T15:42

2023-02-22T16:07

сша

договор снв-3

безопасность

россия

константин косачев

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США вряд ли будут подтверждать свои обязательства по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Сенаторы на заседании в среду приняли соответствующий закон."Нам нужно убедиться в готовности или неготовности США соблюдать свои обязательства по соглашению. Лично я считаю, что вряд ли США сочтут необходимым или возможным подтверждать свои обязательства", - сказал Косачев, напомнив, что ранее Вашингтон уже прекратил действие ряда международных договоров с Москвой в сфере безопасности.Политик отметил, что формулировка о приостановке участия РФ в ДСНВ подтверждает готовность соблюдать те ограничения, которые в нем прописаны, на добровольной основе, и такая формула "теоретически оставляет возможность для возвращения" в соглашение. Однако России следует учитывать, что кроме США ядерное оружие есть у их союзников – Франции и Великобритании, добавил Косачев.По мнению законодателя, США стали отступать от духа договора, препятствовать инспекциям со стороны России, не выдавать визы инспектирующей стороне. Кроме того, более 100 единиц, подпадающих под СНВ, американцы попытались вывезти за пределы договора, что нарушает баланс сил.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также высказалась за принятие закона, отметив, что сенаторы рассматривают этот вопрос на фоне ежедневных обстрелов Донецка, Луганска из американских РСЗО HIMARS.Матвиенко подчеркнула, что "американские ракеты попали в Дом культуры, гражданские объекты", при этом у украинских военных нет навыка наведения подобных ракет, они делают это с помощью американской разведки. По ее мнению, мы не видим соблюдения принципов "доверия, партнерства, неделимой безопасности".

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

https://ria.ru/20230222/snv-1853750369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, договор снв-3, безопасность, россия, константин косачев, совет федерации рф