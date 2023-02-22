Рейтинг@Mail.ru
Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853763356.html
Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ
Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ
США вряд ли будут подтверждать свои обязательства по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:42
2023-02-22T16:07
сша
договор снв-3
безопасность
россия
константин косачев
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_272:0:3513:1823_1920x0_80_0_0_583b4c2204ec50e3b988f8ed9d308813.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США вряд ли будут подтверждать свои обязательства по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Сенаторы на заседании в среду приняли соответствующий закон."Нам нужно убедиться в готовности или неготовности США соблюдать свои обязательства по соглашению. Лично я считаю, что вряд ли США сочтут необходимым или возможным подтверждать свои обязательства", - сказал Косачев, напомнив, что ранее Вашингтон уже прекратил действие ряда международных договоров с Москвой в сфере безопасности.Политик отметил, что формулировка о приостановке участия РФ в ДСНВ подтверждает готовность соблюдать те ограничения, которые в нем прописаны, на добровольной основе, и такая формула "теоретически оставляет возможность для возвращения" в соглашение. Однако России следует учитывать, что кроме США ядерное оружие есть у их союзников – Франции и Великобритании, добавил Косачев.По мнению законодателя, США стали отступать от духа договора, препятствовать инспекциям со стороны России, не выдавать визы инспектирующей стороне. Кроме того, более 100 единиц, подпадающих под СНВ, американцы попытались вывезти за пределы договора, что нарушает баланс сил.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также высказалась за принятие закона, отметив, что сенаторы рассматривают этот вопрос на фоне ежедневных обстрелов Донецка, Луганска из американских РСЗО HIMARS.Матвиенко подчеркнула, что "американские ракеты попали в Дом культуры, гражданские объекты", при этом у украинских военных нет навыка наведения подобных ракет, они делают это с помощью американской разведки. По ее мнению, мы не видим соблюдения принципов "доверия, партнерства, неделимой безопасности".
https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html
https://ria.ru/20230222/snv-1853750369.html
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853703062.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/19/1847396143_944:0:3375:1823_1920x0_80_0_0_46d8fd53302acd9f2b33122a13f48505.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, договор снв-3, безопасность, россия, константин косачев, совет федерации рф
США, Договор СНВ-3, Безопасность, Россия, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
15:42 22.02.2023 (обновлено: 16:07 22.02.2023)
 
Сенатор считает, что США не подтвердят обязательства по ДСНВ

Сенатор Косачев заявил, что США вряд ли подтвердят обязательства по ДСНВ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. США вряд ли будут подтверждать свои обязательства по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о приостановке участия в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Сенаторы на заседании в среду приняли соответствующий закон.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:50
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
"Нам нужно убедиться в готовности или неготовности США соблюдать свои обязательства по соглашению. Лично я считаю, что вряд ли США сочтут необходимым или возможным подтверждать свои обязательства", - сказал Косачев, напомнив, что ранее Вашингтон уже прекратил действие ряда международных договоров с Москвой в сфере безопасности.
Политик отметил, что формулировка о приостановке участия РФ в ДСНВ подтверждает готовность соблюдать те ограничения, которые в нем прописаны, на добровольной основе, и такая формула "теоретически оставляет возможность для возвращения" в соглашение. Однако России следует учитывать, что кроме США ядерное оружие есть у их союзников – Франции и Великобритании, добавил Косачев.
Постпред России в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 15:12
Ульянов прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ
По мнению законодателя, США стали отступать от духа договора, препятствовать инспекциям со стороны России, не выдавать визы инспектирующей стороне. Кроме того, более 100 единиц, подпадающих под СНВ, американцы попытались вывезти за пределы договора, что нарушает баланс сил.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко также высказалась за принятие закона, отметив, что сенаторы рассматривают этот вопрос на фоне ежедневных обстрелов Донецка, Луганска из американских РСЗО HIMARS.
Матвиенко подчеркнула, что "американские ракеты попали в Дом культуры, гражданские объекты", при этом у украинских военных нет навыка наведения подобных ракет, они делают это с помощью американской разведки. По ее мнению, мы не видим соблюдения принципов "доверия, партнерства, неделимой безопасности".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 13:23
Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков
 
СШАДоговор СНВ-3БезопасностьРоссияКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала