https://ria.ru/20230222/dsnv-1853746183.html
Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ
Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ
МИД Чехии считает, что ДСНВ внес вклад в укрепление доверия в ядерной области и призывает Россию скорейшим образом вернуться к его выполнению, говорится в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:01
2023-02-22T15:01
2023-02-22T15:01
россия
владимир путин
чехия
прага
договор снв-3
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. МИД Чехии считает, что ДСНВ внес вклад в укрепление доверия в ядерной области и призывает Россию скорейшим образом вернуться к его выполнению, говорится в опубликованном в среду заявлении чешского дипведомства. "Договор New START (ДСНВ), подписанный в Праге в 2010 году, внес вклад в усиление транспарентности, укрепление доверия в ядерной области и сокращение количества ядерного оружия. Чехия осуждает решение (президента РФ) Владимира Путина приостановить выполнение договора и призывает Россию к скорейшему возвращению к его выполнению", - говорится в заявлении МИД Чехии. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853703062.html
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россия, владимир путин, чехия, прага, договор снв-3
Россия, Владимир Путин, Чехия, Прага, Договор СНВ-3
Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ
МИД Чехии призвал Россию как можно скорее вернуться к выполнению ДСНВ