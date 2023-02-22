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Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
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Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ
Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ
МИД Чехии считает, что ДСНВ внес вклад в укрепление доверия в ядерной области и призывает Россию скорейшим образом вернуться к его выполнению, говорится в... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T15:01
2023-02-22T15:01
россия
владимир путин
чехия
прага
договор снв-3
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. МИД Чехии считает, что ДСНВ внес вклад в укрепление доверия в ядерной области и призывает Россию скорейшим образом вернуться к его выполнению, говорится в опубликованном в среду заявлении чешского дипведомства. "Договор New START (ДСНВ), подписанный в Праге в 2010 году, внес вклад в усиление транспарентности, укрепление доверия в ядерной области и сокращение количества ядерного оружия. Чехия осуждает решение (президента РФ) Владимира Путина приостановить выполнение договора и призывает Россию к скорейшему возвращению к его выполнению", - говорится в заявлении МИД Чехии. Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
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россия, владимир путин, чехия, прага, договор снв-3
Россия, Владимир Путин, Чехия, Прага, Договор СНВ-3
15:01 22.02.2023
 
Чехия призвала Россию вернуться к выполнению ДСНВ

МИД Чехии призвал Россию как можно скорее вернуться к выполнению ДСНВ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФлаг Чехии
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг Чехии. Архивное фото
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ПРАГА, 22 фев – РИА Новости. МИД Чехии считает, что ДСНВ внес вклад в укрепление доверия в ядерной области и призывает Россию скорейшим образом вернуться к его выполнению, говорится в опубликованном в среду заявлении чешского дипведомства.
"Договор New START (ДСНВ), подписанный в Праге в 2010 году, внес вклад в усиление транспарентности, укрепление доверия в ядерной области и сокращение количества ядерного оружия. Чехия осуждает решение (президента РФ) Владимира Путина приостановить выполнение договора и призывает Россию к скорейшему возвращению к его выполнению", - говорится в заявлении МИД Чехии.
Президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из этого договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 13:23
Возрождение ДСНВ зависит целиком от США, заявил Рябков
 
РоссияВладимир ПутинЧехияПрагаДоговор СНВ-3
 
 
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