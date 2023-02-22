https://ria.ru/20230222/dsnv-1853675062.html
В Кремле назвали условие для возврата России к ДСНВ
В Кремле назвали условие для возврата России к ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
В Кремле назвали условие для возврата России к ДСНВ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об условиях возврата РФ к ДСНВ, заявил, что все будет зависеть от позиции Запада, будут принимать во... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:28
2023-02-22T12:28
2023-02-22T12:48
россия
договор снв-3
дмитрий песков
сша
в мире
ядерное оружие
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об условиях возврата РФ к ДСНВ, заявил, что все будет зависеть от позиции Запада, будут принимать во внимание озабоченности РФ – ситуация изменится.По его словам, с другой стороны, НАТО сохраняет откровенно враждебную позицию по отношению к РФ."Причем непросто вербальную позицию, на словах, но и действует, предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность. Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится", - добавил Песков."Мы видим с вами первую реакцию, она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Это реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам. С другой стороны, время идет, обстоятельства меняются, и здесь для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе и в вопросе контроля и стабильности... над вооружением. И сохранять терпеливый подход в ожидании того, как наши оппоненты созреют для нормального диалога", - заключил Песков.Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция и Великобритания.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, договор снв-3, дмитрий песков, сша, в мире, ядерное оружие
Россия, Договор СНВ-3, Дмитрий Песков, США, В мире, Ядерное оружие
12:28 22.02.2023 (обновлено: 12:48 22.02.2023)
В Кремле назвали условие для возврата России к ДСНВ
Песков заявил, что возвращение России к ДСНВ будет зависеть от позиции Запада
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об условиях возврата РФ к ДСНВ, заявил, что все будет зависеть от позиции Запада, будут принимать во внимание озабоченности РФ – ситуация изменится.
"Все будет зависеть от позиции Запада. Путин же четко обозначил то, что нас беспокоит. Мы сейчас видим вовлеченность НАТО в конфликт, мы видим, как говорил президент вчера, НАТО работает над тем, чтобы локальный конфликт превратить во вселенский, с одной стороны", - сказал Песков.
По его словам, с другой стороны, НАТО сохраняет откровенно враждебную позицию по отношению к РФ.
"Причем непросто вербальную позицию, на словах, но и действует, предпринимает меры, которые посягают на нашу безопасность. Мы должны на это отвечать. Как только будет готовность принимать во внимание нашу озабоченность, тогда ситуация изменится", - добавил Песков.
"Мы видим с вами первую реакцию, она достаточно консолидированная среди представителей коллективного Запада. Это реакция, конечно, не дает нам повода надеяться на какую-то готовность к диалогу или переговорам. С другой стороны, время идет, обстоятельства меняются, и здесь для России очень важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в том числе и в вопросе контроля и стабильности... над вооружением. И сохранять терпеливый подход в ожидании того, как наши оппоненты созреют для нормального диалога", - заключил Песков.
Президент России Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что РФ приостанавливает участие в ДСНВ, отметив, что ядерные арсеналы есть не только у США
, с которыми этот договор был подписан, но и у таких стран НАТО, как Франция
и Великобритания
.