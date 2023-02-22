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Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным - РИА Новости, 22.02.2023
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Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным
Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным - РИА Новости, 22.02.2023
Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным
Выступление президента США Джо Байдена накануне в Польше - одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на Россию, обоснованность... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T12:21
2023-02-22T18:02
россия
договор снв-3
безопасность
сша
сергей рябков
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена накануне в Польше - одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на Россию, обоснованность решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ очевидна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я оцениваю выступление это как одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на РФ. Ничего нового в тексте нет. Это все мы слышали десятки раз, еще услышим в разном исполнении. Прочитали, отметили про себя, что полная обоснованность решения приостановить ДСНВ она очевидна. Никаких проблесков здравого смысла на российском направлении в политике Вашингтона не просматривается", - сказал он журналистам.
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россия, договор снв-3, безопасность, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Договор СНВ-3, Безопасность, США, Сергей Рябков, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
12:21 22.02.2023 (обновлено: 18:02 22.02.2023)
 
Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным

Рябков: обоснованность решения России о приостановке участия в ДСНВ очевидна

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена накануне в Польше - одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на Россию, обоснованность решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ очевидна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я оцениваю выступление это как одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на РФ. Ничего нового в тексте нет. Это все мы слышали десятки раз, еще услышим в разном исполнении. Прочитали, отметили про себя, что полная обоснованность решения приостановить ДСНВ она очевидна. Никаких проблесков здравого смысла на российском направлении в политике Вашингтона не просматривается", - сказал он журналистам.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 15:50
США с приостановкой ДСНВ получили то, что заслужили, заявил Медведев
 
РоссияДоговор СНВ-3БезопасностьСШАСергей РябковМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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