https://ria.ru/20230222/dsnv-1853672886.html

Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным

Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным - РИА Новости, 22.02.2023

Рябков назвал решение России о приостановке участия в ДСНВ обоснованным

Выступление президента США Джо Байдена накануне в Польше - одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на Россию, обоснованность... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T12:21

2023-02-22T12:21

2023-02-22T18:02

россия

договор снв-3

безопасность

сша

сергей рябков

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена накануне в Польше - одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на Россию, обоснованность решения Москвы о приостановке участия в ДСНВ очевидна, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я оцениваю выступление это как одно из многих в жанре обреченных на провал попыток оказать давление на РФ. Ничего нового в тексте нет. Это все мы слышали десятки раз, еще услышим в разном исполнении. Прочитали, отметили про себя, что полная обоснованность решения приостановить ДСНВ она очевидна. Никаких проблесков здравого смысла на российском направлении в политике Вашингтона не просматривается", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230221/dsnv-1853470621.html

россия

сша

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Кирилл Волков

россия, договор снв-3, безопасность, сша, сергей рябков, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)