https://ria.ru/20230222/dsnv-1853602810.html
В МИД прокомментировали реакцию на приостановку участия России в ДСНВ
В МИД прокомментировали реакцию на приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023
В МИД прокомментировали реакцию на приостановку участия России в ДСНВ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя международную реакцию на приостановку участия России в ДСНВ, заявила, что равноправную... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T08:44
2023-02-22T08:44
2023-02-22T09:06
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
договор снв-3
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя международную реакцию на приостановку участия России в ДСНВ, заявила, что равноправную международную систему безопасности разрушил Запад, а не Москва."Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире", - сказала она, высказываясь по международной реакции на решение России в эфире радио Sputnik. "Почему? Потому, что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений, они чувствовали себя, как бы униженными потому, что они приравнены ко всем остальным или к тем, с кем находились в договорных отношениях, в частности, с нами, потому, что с нами они находились в каких-то обязательствах", - добавила Захарова.По словам Захаровой, "они оторвались полностью в своей концепции исключительности, соответственно, им нужно было разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними, с исключительными"."Второй момент, это, конечно, желание контролировать всех и вся: вот эта попытка вырваться из всех обязательств, разрушить систему, которая предполагала некую совместную ответственность и контроль над ними для того, чтобы контролировать уже всех… Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут о себе заявить, как о единственном центре силы в мире. Не получилось",- подчеркнула Мария Захарова."Соответственно, систему то они и разрушали. Она разрушалась ими, поэтому говорить о том, что мы предпринимаем шаги для обеспечения нашей безопасности, по-моему, очевидно, об этом вчера говорил президент", - заключила представитель МИД РФ.
https://ria.ru/20230222/dsnv-1853593424.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, договор снв-3
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова, Договор СНВ-3
08:44 22.02.2023 (обновлено: 09:06 22.02.2023)
В МИД прокомментировали реакцию на приостановку участия России в ДСНВ
В МИД заявили, что Запад разрушил равноправную международную систему безопасности
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя международную реакцию на приостановку участия России в ДСНВ, заявила
, что равноправную международную систему безопасности разрушил Запад, а не Москва.
"Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире", - сказала она, высказываясь по международной реакции на решение России в эфире радио Sputnik. "Почему? Потому, что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений, они чувствовали себя, как бы униженными потому, что они приравнены ко всем остальным или к тем, с кем находились в договорных отношениях, в частности, с нами, потому, что с нами они находились в каких-то обязательствах", - добавила Захарова.
По словам Захаровой, "они оторвались полностью в своей концепции исключительности, соответственно, им нужно было разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними, с исключительными".
"Второй момент, это, конечно, желание контролировать всех и вся: вот эта попытка вырваться из всех обязательств, разрушить систему, которая предполагала некую совместную ответственность и контроль над ними для того, чтобы контролировать уже всех… Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут о себе заявить, как о единственном центре силы в мире. Не получилось",- подчеркнула Мария Захарова.
"Соответственно, систему то они и разрушали. Она разрушалась ими, поэтому говорить о том, что мы предпринимаем шаги для обеспечения нашей безопасности, по-моему, очевидно, об этом вчера говорил президент", - заключила представитель МИД РФ
.