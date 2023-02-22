https://ria.ru/20230222/dsnv-1853602810.html

В МИД прокомментировали реакцию на приостановку участия России в ДСНВ

В МИД прокомментировали реакцию на приостановку участия России в ДСНВ - РИА Новости, 22.02.2023

В МИД прокомментировали реакцию на приостановку участия России в ДСНВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя международную реакцию на приостановку участия России в ДСНВ, заявила, что равноправную... РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T08:44

2023-02-22T08:44

2023-02-22T09:06

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

договор снв-3

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя международную реакцию на приостановку участия России в ДСНВ, заявила, что равноправную международную систему безопасности разрушил Запад, а не Москва."Они начали абсолютно сознательно, хладнокровно и цинично разрушать существующую систему безопасности в мире", - сказала она, высказываясь по международной реакции на решение России в эфире радио Sputnik. "Почему? Потому, что она предполагала равноправие, баланс интересов, взаимность по целому ряду направлений, они чувствовали себя, как бы униженными потому, что они приравнены ко всем остальным или к тем, с кем находились в договорных отношениях, в частности, с нами, потому, что с нами они находились в каких-то обязательствах", - добавила Захарова.По словам Захаровой, "они оторвались полностью в своей концепции исключительности, соответственно, им нужно было разрушить все, что уравнивает кого-то в правах с ними, с исключительными"."Второй момент, это, конечно, желание контролировать всех и вся: вот эта попытка вырваться из всех обязательств, разрушить систему, которая предполагала некую совместную ответственность и контроль над ними для того, чтобы контролировать уже всех… Они посчитали, что это тот самый момент, когда они могут о себе заявить, как о единственном центре силы в мире. Не получилось",- подчеркнула Мария Захарова."Соответственно, систему то они и разрушали. Она разрушалась ими, поэтому говорить о том, что мы предпринимаем шаги для обеспечения нашей безопасности, по-моему, очевидно, об этом вчера говорил президент", - заключила представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20230222/dsnv-1853593424.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, договор снв-3