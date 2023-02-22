06:46 22.02.2023 (обновлено: 14:24 22.02.2023)
Эксперт объяснил, как приостановка Россией участия в ДСНВ повлияет на США
Эксперт Суслов: решение Путина о приостановке участия в ДСНВ выводит США из зоны комфорта
Автономная пусковая установка ПГРК "Ярс". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ выводит США из зоны комфорта, в которой они могли безболезненно продолжать гибридную войну против России, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из Договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического. — Прим. ред.) альянса".
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"Решение России по ДСНВ выводит США из зоны комфорта, по крайней мере в области стратегической стабильности. США умышленно настаивали на инспекциях, выполнении всех рутинных процедур, связанных с договором СНВ-3, для того чтобы безболезненно продолжать гибридную войну против России", — сказал Суслов.
Вашингтону ДСНВ был нужен для того, добавил эксперт, чтобы продолжать гибридную войну против России, оставаясь в безопасности, и чтобы была иллюзия, что угрозы ядерной войны нет, а стратегическая стабильность обеспечена, при этом Россия и США сохраняют обычные отношения в области ядерного оружия.
"И поэтому на Украине можно идти дальше и дальше: в части попытки нанесения России стратегического поражения. И Россия вывела США из этой зоны комфорта и подчеркнула, что американские действия на Украине и их гибридная война остаются главной угрозой стратегической стабильности", — заключил Суслов.