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Эксперт объяснил, как приостановка Россией участия в ДСНВ повлияет на США - РИА Новости, 22.02.2023
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Эксперт объяснил, как приостановка Россией участия в ДСНВ повлияет на США
Эксперт объяснил, как приостановка Россией участия в ДСНВ повлияет на США - РИА Новости, 22.02.2023
Эксперт объяснил, как приостановка Россией участия в ДСНВ повлияет на США
Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ выводит США из зоны комфорта, в которой они могли безболезненно продолжать гибридную... РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T06:46
2023-02-22T14:24
россия
сша
украина
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
договор снв-3
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ выводит США из зоны комфорта, в которой они могли безболезненно продолжать гибридную войну против России, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из Договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического. — Прим. ред.) альянса". "Решение России по ДСНВ выводит США из зоны комфорта, по крайней мере в области стратегической стабильности. США умышленно настаивали на инспекциях, выполнении всех рутинных процедур, связанных с договором СНВ-3, для того чтобы безболезненно продолжать гибридную войну против России", — сказал Суслов. Вашингтону ДСНВ был нужен для того, добавил эксперт, чтобы продолжать гибридную войну против России, оставаясь в безопасности, и чтобы была иллюзия, что угрозы ядерной войны нет, а стратегическая стабильность обеспечена, при этом Россия и США сохраняют обычные отношения в области ядерного оружия. "И поэтому на Украине можно идти дальше и дальше: в части попытки нанесения России стратегического поражения. И Россия вывела США из этой зоны комфорта и подчеркнула, что американские действия на Украине и их гибридная война остаются главной угрозой стратегической стабильности", — заключил Суслов.
https://ria.ru/20230221/kitay-1853574744.html
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россия, сша, украина, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), договор снв-3
Россия, США, Украина, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Договор СНВ-3
06:46 22.02.2023 (обновлено: 14:24 22.02.2023)
 
Эксперт объяснил, как приостановка Россией участия в ДСНВ повлияет на США

Эксперт Суслов: решение Путина о приостановке участия в ДСНВ выводит США из зоны комфорта

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкАвтономная пусковая установка ПГРК "Ярс"
Автономная пусковая установка ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Решение президента России Владимира Путина о приостановке участия в ДСНВ выводит США из зоны комфорта, в которой они могли безболезненно продолжать гибридную войну против России, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из Договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического. — Прим. ред.) альянса".
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 23:57
Китай призвал США сделать первые шаги для реанимации ДСНВ
"Решение России по ДСНВ выводит США из зоны комфорта, по крайней мере в области стратегической стабильности. США умышленно настаивали на инспекциях, выполнении всех рутинных процедур, связанных с договором СНВ-3, для того чтобы безболезненно продолжать гибридную войну против России", — сказал Суслов.
Вашингтону ДСНВ был нужен для того, добавил эксперт, чтобы продолжать гибридную войну против России, оставаясь в безопасности, и чтобы была иллюзия, что угрозы ядерной войны нет, а стратегическая стабильность обеспечена, при этом Россия и США сохраняют обычные отношения в области ядерного оружия.
"И поэтому на Украине можно идти дальше и дальше: в части попытки нанесения России стратегического поражения. И Россия вывела США из этой зоны комфорта и подчеркнула, что американские действия на Украине и их гибридная война остаются главной угрозой стратегической стабильности", — заключил Суслов.
Министерство иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 20:17
МИД России назвал условие для возобновления шагов навстречу США по ДСНВ
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)Договор СНВ-3
 
 
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