https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html
Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину
Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину - РИА Новости, 22.02.2023
Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину
Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал в Twitter заявление президента США Джо Байдена об условии урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T17:35
2023-02-22T17:35
2023-02-22T17:53
в мире
россия
украина
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джо байден
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал в Twitter заявление президента США Джо Байдена об условии урегулирования украинского кризиса.Накануне во время визита в Польшу американский лидер заявил, что конфликт на Украине может завершиться только в случае, если Россия первой прекратит боевые действия."Россия победит, и вы ничего не сможете с этим сделать, продолжайте распространять ложь и пропаганду. В конце концов Москва добьется своих целей, и неважно, нравится вам это или нет, вы не помешаете ей", — написал Дрейвен.Во время выступления в Варшаве Байден заверил, что "ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию". Он также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве речь главы Белого дома назвали лицемерной, нечестной и нелепой.Как подчеркнул Путин во время прошедшего накануне послания Федеральному собранию, Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить.
https://ria.ru/20230222/bayden-1853818821.html
https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин
В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
17:35 22.02.2023 (обновлено: 17:53 22.02.2023)
Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину
Американский военный Дрейвен осудил слова Байдена об условии окончания украинского кризиса