https://ria.ru/20230222/dreyven-1853831068.html

Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину

Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину - РИА Новости, 22.02.2023

Американский ветеран поставил Байдена на место после ультиматума Путину

Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал в Twitter заявление президента США Джо Байдена об условии урегулирования украинского кризиса. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T17:35

2023-02-22T17:35

2023-02-22T17:53

в мире

россия

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сша

джо байден

владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский военный Ноктис Дрейвен раскритиковал в Twitter заявление президента США Джо Байдена об условии урегулирования украинского кризиса.Накануне во время визита в Польшу американский лидер заявил, что конфликт на Украине может завершиться только в случае, если Россия первой прекратит боевые действия."Россия победит, и вы ничего не сможете с этим сделать, продолжайте распространять ложь и пропаганду. В конце концов Москва добьется своих целей, и неважно, нравится вам это или нет, вы не помешаете ей", — написал Дрейвен.Во время выступления в Варшаве Байден заверил, что "ни США, ни Европа не стремятся уничтожить Россию". Он также попытался оспорить заявление президента Владимира Путина о вынужденном характере спецоперации на Украине. В Москве речь главы Белого дома назвали лицемерной, нечестной и нелепой.Как подчеркнул Путин во время прошедшего накануне послания Федеральному собранию, Запад развязал войну, а Россия использует силу, чтобы ее остановить.

https://ria.ru/20230222/bayden-1853818821.html

https://ria.ru/20230222/ukraina-1853766353.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, сша, джо байден, владимир путин