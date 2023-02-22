Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте - РИА Новости, 22.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230222/dom-1853864381.html
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте - РИА Новости, 22.02.2023
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте
Москва категорически отвергает обвинения Румынии в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:08
2023-02-22T19:23
в мире
россия
румыния
бухарест
мария захарова
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:169:1801:1182_1920x0_80_0_0_4b73687cb8accc49f9240fa82e8efe96.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва категорически отвергает обвинения Румынии в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии. "Решение румынских властей о приостановке деятельности Российского центра культуры и науки в Бухаресте, мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей ЕС антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом, конечно же, нельзя. Категорически опровергаем обвинения будто РЦНЕ является элементом пропаганды", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20230222/rumyniya-1853842194.html
россия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809667414_0:0:1801:1350_1920x0_80_0_0_1c72f8657b7c0299b7ad633819da5370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, румыния, бухарест, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Румыния, Бухарест, Мария Захарова, Евросоюз
19:08 22.02.2023 (обновлено: 19:23 22.02.2023)
 
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте

Захарова: Россия опровергает обвинения в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва категорически отвергает обвинения Румынии в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии.
"Решение румынских властей о приостановке деятельности Российского центра культуры и науки в Бухаресте, мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей ЕС антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом, конечно же, нельзя. Категорически опровергаем обвинения будто РЦНЕ является элементом пропаганды", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Вчера, 17:59
Москва ответит на приостановку властями Румынии работы Русского дома
 
В миреРоссияРумынияБухарестМария ЗахароваЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала