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Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте - РИА Новости, 22.02.2023
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте
Москва категорически отвергает обвинения Румынии в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T19:08
2023-02-22T19:08
2023-02-22T19:23
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва категорически отвергает обвинения Румынии в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии. "Решение румынских властей о приостановке деятельности Российского центра культуры и науки в Бухаресте, мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей ЕС антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом, конечно же, нельзя. Категорически опровергаем обвинения будто РЦНЕ является элементом пропаганды", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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в мире, россия, румыния, бухарест, мария захарова, евросоюз
В мире, Россия, Румыния, Бухарест, Мария Захарова, Евросоюз
19:08 22.02.2023 (обновлено: 19:23 22.02.2023)
Захарова прокомментировала закрытие Русского дома в Бухаресте
Захарова: Россия опровергает обвинения в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Москва категорически отвергает обвинения Румынии в продвижении пропаганды Русским домом в Бухаресте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-служба румынского внешнеполитического ведомства сообщила, что министерство иностранных дел Румынии уведомило посла РФ в Бухаресте о решении властей приостановить деятельность Российского центра культуры и науки (РЦНЕ), решение вызвано якобы пропагандой и дезинформацией со стороны центра. Заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, в свою очередь, заявил РИА Новости, что агентство и МИД РФ прорабатывают шаги в связи с закрытием Русского дома в Румынии.
"Решение румынских властей о приостановке деятельности Российского центра культуры и науки в Бухаресте, мягко говоря, разочаровывает, хотя на фоне плотно охватившей ЕС антироссийской истерики назвать это неким сюрпризом, конечно же, нельзя. Категорически опровергаем обвинения будто РЦНЕ является элементом пропаганды", - сказала Захарова в ходе брифинга.